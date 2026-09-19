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Euroopa riigid valmistuvad Venemaa hübriidrünnakuteks

Välismaa
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Vene droon Shahed-136, pilt on illustratiivne
Vene droon Shahed-136, pilt on illustratiivne Autor/allikas: SCANPIX/PACIFIC P/SIPA/ALEKSANDR GUSEV
Välismaa

Euroopa riigid valmistuvad üha enam võimalikeks Venemaa hübriidrünnakuteks, tugevdades nii sõjalist valmisolekut kui ka elanikkonna ja kriitilise taristu kaitset, vahendab The Kyiv Independent.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 19. septembril kell 8.41:

- Euroopa riigid valmistuvad Venemaa hübriidrünnakuteks

- Venemaa rünnakus Sumõs asuvale kortermajale hukkus kaks, vigastada sai seitse inimest

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1 520 sõdurit

Euroopa riigid valmistuvad Venemaa hübriidrünnakuteks

Ametnikud üle Euroopa on hoiatanud, et Venemaa võib kasutada droone, rakette, sabotaaži ja küberrünnakuid, et testida NATO riikide valmisolekut ja avaldada survet Ukraina toetajatele.

Poola peaminister Donald Tusk ütles 17. septembril, et luurehinnangute järgi võib Venemaa lähikuudel korraldada drooni- või raketirünnakuid Ukrainat toetavate riikide vastu, püüdes jätta mulje juhuslikest vahejuhtumitest.

Tuski sõnul võib selliste juhtumite eesmärk olla õõnestada NATO liikmesriikide kollektiivset reageerimisvalmidust.

Leedu välisminister Kęstutis Budrys ütles päev hiljem, et Leedul on juurdepääs samadele luureandmetele nagu Poolal ja teistel liitlastel. Ta lisas, et avalikud hoiatused võivad aidata sellist provokatsiooni ennetada.

Ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas 18. septembril, et Venemaa hübriidoht Prantsusmaa ja teiste Euroopa riikide vastu on suurenenud. Macron andis valitsusele ülesande töötada välja täiendavad meetmed kriitilise taristu ja kaitsetööstuse tundlike objektide kaitsmiseks drooni- ja küberrünnakute eest.

Soome president Alexander Stubb kutsus inimesi üles olema valmis võimalikeks sabotaaži- ja droonijuhtumiteks, kuid soovitas säilitada rahu.

Hübriidohuga tegelemise kõrval valmistuvad Euroopa riigid ka võimalikeks ulatuslikeks kriisideks. Saksamaal analüüsitakse haiglate valmisolekut sõja ja paljude kannatanutega toime tulemiseks. Leedu on koostanud evakuatsiooniplaane sõjalise hädaolukorra või ulatusliku kriisi puhuks.

Ka NATO on suurendanud tähelepanu liikmesriikide elanikkonna ja elutähtsate teenuste vastupanuvõimele. Liikmesriigid peavad tagama elutähtsate teenuste, sealhulgas energia-, vee-, side-, toiduvarustuse ja tervishoiusüsteemide toimimise ka kriiside ja konfliktide ajal.

Venemaa rünnakus Sumõs asuvale kortermajale hukkus kaks, vigastada sai seitse inimest

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja teiste ametnike sõnul tabas Venemaa lennukipomm reede hilisõhtul Sumõ oblastis asuvat korterelamut, vahendab Reuters. Rünnakus hukkus kaks ja vigastada sai seitse inimest, kellest kolm on raskes seisundis.

Hukkunud olid mõlemad Sumõ linnaametnikud. Kannatanute seas on ka 13-aastane tüdruk.

Zelenski sõnul tõid päästjad pärast rünnakut rusude alt välja neli inimest, nende hulgas ühe lapse. President hoiatas, et rusude all võib olla veel kannatanuid, kelleni päästjad veel jõudnud pole. Lennukipomm tabas kortermaja kolmanda ja neljanda korruse vahelist ala.

Zelenski teatel tabasid Vene väed ka Kesk-Ukrainas asuva Pavlohradis asuvat kliinikut ning logistikakeskust Kiievi lähedal. Nende rünnakute võimalike ohvrite kohta täpsemaid andmeid ei esitatud.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1 520 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 516 430 (+1 520);

- tankid 12 352 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 25 357 (+5);

- suurtükisüsteemid 50 011 (+73);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2 143 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1 657 (+11);

- lennukid 442 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robootikasüsteemid  2 672 (+16);

- operatiivtaktikalised droonid 524 132 (+1 816);

- tiibraketid 5 111 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 150 922 (+480);

- eritehnika  4 703 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: Reuters, The Kyiv Independent

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