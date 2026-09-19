Madise kommunikatsiooninõunikuks saab Harrys Puusepp

"Harrys Puusepa missioonitundega ja pikaajaline riigi teenimine julgustas teda kantselei meeskonda kutsuma. Ma usun, et tema aastatepikkune pühendumine Eesti riigile ning rahvusvahelise koostöö kogemus julgeoleku valdkonnas aitab meil luua sildu nii Eestis kui ka kodust väljas. Eesti huvid ja vaated peavad olema nähtavad," ütles õiguskantsler ja valitud president Ülle Madise.

"Võimalus Vabariigi Presidendi meeskonnas töötada mõjus esmajoones aukartustäratavalt. Minu senine hariduskäik ja töökogemus lubasid selle missiooni vastu võtta, et jätkata pühendunult Eesti heaks oma parima andmist," sõnas Puusepp.

Puusepal on üle 20 aasta töökogemust avalikus sektoris. Ta on töötanud kommunikatsioonijuhina politsei- ja piirivalveametis ning kommunikatsioonieksperdi ja büroojuhina kaitsepolitseiametis. Ta on õppinud Tartu ülikoolis kommunikatsioonijuhtimist ja õigusteadust.