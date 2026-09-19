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Päästjad kustutavad Ecuadori pealinna lähistel suurt maastikupõlengut

Välismaa
Päästjad kustutavad Ecuadori pealinna lähistel suurt maastikupõlengut.
Päästjad kustutavad Ecuadori pealinna lähistel suurt maastikupõlengut. Autor/allikas: SCANPIX/Rodrigo BUENDIA/AFP
Välismaa

Päästjad võitlesid reedel Ecuadori pealinna Quito lähistel asuval mäel ulatusliku maastikupõlenguga, mille kustutamiseks kaasati neli helikopterit, vahendab France 24. Põlengu tõttu evakueeriti kümneid inimesi.

Põleng puhkes Casitagua mäel ja taevasse tõusis paks suits. Quito tuletõrje kapteni Pablo Andino sõnul püüdis tulekahju ohjeldada umbes sada päästjat. Nad võitlesid kahe tulekoldega.

Piirkonnas on palju võsa ja puid ning tuulepuhangute tõttu levib tuli kiiresti, ütles Andino uudisteagentuurile AFP. Tema sõnul töötavad päästjad keerulistes ja ohtlikes tingimustes.

Quitos ei ole enam kui kuu aega sadanud ning äärmiselt kuivad ilmaolud on soodustanud mitme tulekahju puhkemist. Reedese seisuga oli piirkonnas aktiivseid põlenguid kaheksa.

Seni ei ole teateid vigastatutest ega elumajade hävimisest. Ettevaatusabinõuna evakueeriti neljapäeval Quito põhjaosast ligi 50 inimest.

Quito linnapea Pabel Muñozi sõnul on Casitagua mäel tules hävinud umbes sada hektarit maad. Mäe jalamil asuvad elamukompleksid ning sõjaväe- ja politseiakadeemia.

Piirkonnas elav 68-aastane õmbleja Marta Gonzalez rääkis AFP-le, et kohalikud elanikud kaevasid tule leviku tõkestamiseks kraavi ja kuhjasid sinna mulda.

Juunist septembrini on Quitos registreerinud ligi 200 maastikupõlengut, milles on hävinud umbes 1200 hektarit metsa.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: France 24

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