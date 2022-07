Tallinna börsil langes ettevõtete turuväärtus poole aastaga pool miljardit

Kauplemiskäive oli Tallinna börsil esimesel poolaastal isegi suhteliselt suurem kui mullu: kui 2021 tehti tehinguid terve aastaga 490 miljoni euro eest, siis tänavu kuue kuuga 260 miljoni eest. Tehingute arv oli mullu rekordiliselt suur, 900 000, tänavu on aga poole aastaga tehtud juba 558 000 tehingut.

Tallinna börsi indeks OMXTGI, mis mullu kerkis lausa 49 protsenti, on poole aastaga kahanenud, kuid see on börsidel olnud praegu üleilmne trend, ütles ERR-ile Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Otsa sõnul ei tasu börside indeksite tõuse-langusi üle tähtsustada, seda eriti Tallinna börsil, kus puudub võimalus indeksile panustada.

"Kui mõtleme börside tõusude ja languste peale, siis mida kindlasti ei tohi tegema hakata, on investeerimine pealkirjade järgi, sest pealkirjad peegeldavad pigem meedia ja ajakirjaniku meelolu. Alati tuleks vaadata natuke sügavamale indeksite sisse. Kui öeldakse, et börsid tõusevad ja langevad, pole 99 protsendil juhtudel investoril selle infoga midagi teha. Börsid ei lange ega tõuse, tõusevad noteeritud ettevõtted ja nende liikumine on reeglina kaunis erinev," lausus Ots.

Reedestele uudistele, et rahvusvahelistel aktsiaturgudel oli aastakümnete halvim poolaasta, võib leida üsna lihtsaid põhjuseid, nentis ta.

"Kust tulevad need pealkirjad – sellest, et USA-s on tehnoloogiasektor saanud pihta. Nende suurettevõtete turuväärtused on kahanenud. Näiteks moodustavad kuus tehnoloogiaettevõtet, mis on megasuured ettevõtted, Nasdaq 100 börsiindeksist 45 protsenti. Mis juhtub nende kuue ettevõttega, mõjutab kogu indeksit. S&P 500 indeksist moodustavad need veerandi. See ei tähenda, et kõik nendes indeksites olevad ettevõtted käituksid samamoodi. On neid, kellel läheb palju paremini," rääkis Ots.

Tallinna börsi kõigi ettevõtete turuväärtus oli eelmise aasta lõppedes 5,3 miljardit eurot, tänaseks on see 4,7–4,8 miljardit. Otsa sõnul tähendab see endiselt, et ollakse ajalooliselt pea kõrgeimal tasemel ning languse taustal ei tasu ära unustada, et mullu kasvas Tallinna börsi indeks pea 50 protsenti.

"See pole õige investeerimine, kuue kuu pealt otsuseid teha. Seda peaks vaatama vähemalt paar aastat. See, mis toimus eelmisel aastal maailmas, oli eufooriline käitumine: mõeldi vähem, tegutseti rohkem. Praegu nähakse jällegi kõike mustades toonides," ütles Ots.

Tallinna börsi põhinimekirja ettevõtetest oli investorite jaoks endiselt kõige huvipakkuvam niinimetatud suur kuuik: Enefit Green, LHV, Coop Pank, Tallinna Sadam, Tallink ja Tallinna Kaubamaja. Nii mullu kui tänavu on teistest käibelt ette rebinud LHV ja Enefit Green, teiste ettevõtete aktsiate käive oli juba enam kui poole väiksem, ütles Ots. Suur kuuik moodustab Tallinna börsi käibest 80 protsenti.

Ots lisas, et vaatamata ettevõtete väärtuse kahanemisele ollakse poolteise aasta perspektiivis endiselt suures kasvus. "Kui võtad 2021. aasta algusest needsamad ettevõtted, siis on pilt väga hea: LHV ja Coop Pank on umbes 100 protsendiga plussis, Enefit kolmandikuga plussis. Languses on endiselt olnud Tallink," ütles ta.