Rahvusvahelistel aktsiaturgudel oli aastakümnete halvim poolaasta ja investorid eeldavad, et langus turgudel jätkub. Viimaste kuude jooksul on langenud nii aktsiate, võlakirjade kui ka krüptoraha väärtus.

Turgude langust soodustasid kiirenev inflatsioon ja intressimäärade tõus.

USA indeks S&P 500 langes neljapäevaks 21 protsenti. See oli halvim esimene poolaasta pärast 1970. aastat. Investeerimisreitinguga võlakirjad kaotasid oma väärtusest 11 protsenti, see oli nende ajaloo halvim poolaasta, vahendas The Wall Street Journal.

Esimesel poolaastal tõusid aga toormehinnad. Nafta hind kerkis üle 100 dollari barreli kohta, gaasi hind purustab rekordeid. Toormehindade tõusu suurendab veelgi Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas ja lääneriikide Moskva-vastased sanktsioonid. Venemaa on maailmas suuruselt kolmas naftatooja.

Investorid eeldavad, et börsid muutuvad volatiilsemaks.

Lääneriikide keskpangad tõstavad inflatsiooni ohjeldamise tõttu intressimäärasid. Need sammud aeglustavad aga majanduskasvu ja tekitavad turgudel veel rohkem segadust.

"Kõige suuremad riskid on praegu inflatsioon ja Föderaalreserv," ütles finantsfirma Northern Trust Wealth Management Katie Nixon.

Nixoni sõnul hoiab tema firma raha USA aktsiates. "Samuti oleme investeerinud energiafirmadesse. See panus peaks end ära tasuma, kui hinnatõus jätkub," ütles Nixon.

Juunis ütlesid majandusteadlased ajalehele The Wall Street Journal, et järgmise 12 kuu jooksul on USA-s majanduslanguse tõenäosus 44 protsenti. Jaanuaris hinnati veel selle tõenäosuseks 18 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

"Praegune keskkond on paljude majapidamiste jaoks juba majanduslanguse moodi. See on lihtsalt reaalsus," ütles finantsfirma New York Life Investments ökonomist Lauren Goodwin.