Väärtpaberiturgudel oli erakordselt keeruline aasta

Möödunud aasta oli väärtpaberiturgudel tähelepanuväärne selle poolest, et langesid nii aktsiad kui ka võlakirjad. Ja mitte vähe.

"Raske aasta oli. Ja erakordne aasta selles mõttes, et kui aktsiainvestorid vaatavad, et nad on keskmiselt 10-15 protsenti kaotanud, siis tõeline märul toimus võlakirjaturgudel ehk inflatsioon, intressitõusud ja seetõttu võlakirjade väga jõuline langus. Kui võtame näiteks USA pikaajalise riigivõla, siis olid langused nii 30 protsenti," selgitas SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

"Seni 2022. aastal kindlasti raha oli hea varaklass, mida hoida. See säilitas selles mõttes väärtust, et jäi küll alla inflatsioonile, aga ei kukkunud võrreldes aktsiate ja võlakirjadega," märkis Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm.

Koppel usub, et alanud aasta võiks tulla parem. Kas või sellepärast, et kaht nii santi aastat järjest ikka naljalt ei esine.

"Järgmine aasta võiks tulla veidike rahulikum sellepärast, et kuigi me räägime võimalikust surutisest, siis see surutis võiks tulla suhteliselt pehme praeguste arusaamade kohaselt. Teine asi, mis on huvitav, on see, et sellist aastat, kus aktsiad ja võlakirjad langeks koos, ei ole kunagi olnud kaks aastat järjest," ütles ta.

Priisalm vaatab tulevikku pessimistlikumalt.

"Mulle tundub, et küsimus ei ole selles, kas tuleb majanduslangus, vaid kui sügav see tuleb. Ja kui vaadata aktsiaturge, siis mulle tundub, et aktsiaturud on sisse hinnanud stsenaariumi, kus majanduslangus tuleb suhteliselt tagasihoidlik, et keskpangad saavad inflatsiooni kontrolli alla kiiremini kui nad täna ootavad ja see võimaldab neil hakata lõdvendama rahapoliitikat. Mulle tundub see liiga optimistlik stsenaarium. Me arvame, et majanduslangus tuleb pigem sügavam kui keskpangad ootavad," kommenteeris ta.

Pensionifondide edu käib käsikäes väärtpaberiturgudega – kehvad tulemused eelmisel aastal, segased ootused alanud aastaks.

"Praegu see väljavaade on segane, aga ootus on, et keskpankades tegevused võiksid vilja kanda ja see inflatsioon kontrolli alla enam-vähem saada, mis võiks tuua kaasa ka intresside stabiliseerumise. Kuigi majanduskasvu osas ei ole suurepäraseid väljavaateid, siis see ilmtingimata ei tähenda, et finantsturgudel peaks tulema halb aasta. Suur osa sellest negatiivsusest on juba ka täna sinna sisse hinnatud," rääkis Swedbanki investeerimisfondide juht Age Petter.