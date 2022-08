Otsus kustutada osaliselt õppelaenud tekitab USA-s vastakaid arvamusi

USA president Joe Biden otsustas osaliselt kustutada ameeriklaste õppelaenud. Plaan mõjutab umbes 40 miljonit inimest, kellest osa on laenukoorma all rabelenud üle kümne aasta. Vabariiklaste hinnangul võib otsus tagant tõugata inflatsiooni ja on ebaaus paljude maksumaksjate suhtes.

Bideni plaani järgi on föderaalse õppelaenu saajatel võimalik taotleda, et nende järelejäänud laenusummast tühistatakse kuni 20 000 dollarit. Selleks peavad nad aastas teenima vähem kui 125 000 dollarit.

"Tervel põlvkonnal on kaelas jätkusuutmatu laen. Koorem on nii raske, et isegi, kui nad lõpetavad ülikooli, siis neil ei pruugi olla ligipääsu keskklassi elule, mida see haridus kunagi võimaldas," põhjendas otsust Biden.

"Mu laenukoormus on tohutu ja see oleks suur rahaline õnnistus, kui saaksin sellest vähemalt osaliselt lahti," märkis Ohio osariigi ülikooli õpilane Shruti Satish.

Minnesota elanik Sharon Bauman rõhutas, et paljud ameeriklased peavad laenukoorma all edasi rabelema. Tema sõnul on intressid kohati nii kõrged, et kuigi inimesed on maksnud aastaid, on järelejäänud laenusumma sama, mida esialgu taotleti.

"Minu ühel lapselapsel on 70 000 – 80 000 dollari suurune õppelaen. See on väga palju noorele inimesele elu alguses," ütles Bauman.

"Presidendi plaan on justkui plaaster ja see ei lahenda USA kõrghariduse põhiprobleemi. Tõenäoliselt peame viie kuni kümne aasta pärast samu asju arutama," leidis Chicago ülikooli professor Constantine Yannelis.

Praegu pole täiesti selge, kui palju läheb õppelaenude kustutamine ameeriklastele maksma, kuid esialgsete arvutuste järgi võib see summa küündida 300 miljardi dollarini.

"Ma arvan, et on kahetusväärne, et ta (Biden – toim.) kulutab miljardeid dollareid. See tõukab inflatsiooni veelgi tagant," ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz.

"Meil on neid ameeriklasi, kes võtsid koolis käimiseks õppelaenu ja maksid selle tagasi. Kuidas on see aus nende maksumaksjate suhtes? Ma arvan, et kui laename raha, siis tuleks see ka tagasi maksta," leidis USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell.

40 aastaga on ülikoolihariduse hind USA-s kolmekordistunud. Üliõpilased peavad aastas maksma keskmiselt umbes 30 000 dollarit.