Hiiumaa militaarmuuseum soovib oma ekspositsiooni Ukrainas purustatud tanki

Hiiumaa militaarajalooselts saatis märtsi alguses Eesti Sõjamuuseumile kirja, kus tegi ettepaneku, et Ukrainas purustatud Vene tanki T-72, mida on eksponeeritud alates veebruarist Eesti eri paikades, võiks pärast ringreisi lõppu deponeerida Tahkunas asuvasse Hiiumaa militaarmuuseumi. Sõjamuuseumi direktori sõnul nad tanki Hiiumaa militaarmuuseumile siiski ei anna.

Ukrainlaste poolt puruks lastud Vene tanki on eksponeeritud mitmel pool Eestis ning selle nädala neljapäevani näeb seda Kärdla sadamas, misjärel rändab see tagasi mandrile. Hiiumaa militaarajalooselts tegi mõne aja eest aga ettepaneku, et ringreisi järel võiks Eesti Sõjamuuseum deponeerida selle Hiiumaa militaarmuuseumi.

"Meil on Ukraina sõja ekspositsiooni nurk juba täna olemas. Seal on selle sama riistapuu, mis selle tanki võib-olla puruks tegi, Javelini tankitõrjeraketi konteiner, siis on meil seal mannekeen Ukraina sõduri vormis, siis on meil üks Ukraina-teemaline digimaal ja vot nüüd selline puruks lastud tank on puudu," rääkis militaarajalooseltsi juhatuse liige Ain Tähiste.

Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill nentis siiski, et tanki pole plaanis Hiiumaale deponeerida ja selle kodu hakkab olema Viimsis asuvas Eesti sõjamuuseumis.

"Selle nädala lõpus peaks ta jõudma siia Viimsisse. Purustatud T-72 hakkab olema meie rasketehnika ekspositsioonis, kus on mitmeid suurtükke ja tehnikat, muu hulgas ka see Narvast toodud tank T-34. Meie rasketehnika angaari plaanime me avada kõigile külastajatele 23. aprillil," ütles Lill.

Hiiumaa militaarajalooselts on Ain Tähiste sõnul uurinud veel mõne institutsiooni ja organisatsiooni käest võimalust, et Hiiumaa militaarmuuseum saaks Ukrainast endale mõne teise purustatud tanki, aga midagi käegakatsutavat veel pole.

"Eks kõik need rattad veerevad natukene aeglasemalt. Tõenäoliselt on inimestel igasuguseid muid asju ka teha. Selge on see, et Hiiumaa militaarmuuseum iseseisvalt Ukrainasse minnes tanki ei saa. Selleks peab abi olema tugev, aga ikka loodame."