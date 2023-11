Riigikontroll: mullune varustuskindluse raport ei ole vananenud

ERR võttis Michali intervjuu kokku tõdemusega, et ministri sõnul põhineb raport vananenud andmetel.

"Riigikontrolli raport põhineb Eleringi eelmise aasta varustuskindluse raportil. Väga palju sellest, mida riigikontrolör nimetab, on kas ühes või teises etapis juba töös või tegemises," kommenteeris Michal saates.

"Meediaruumi on sattunud kliimaministrile omistatud väide, nagu põhineks riigikontrolli audit "Eesti elektrisüsteemi valikud" vananenud andmetel. Sedasama "vananenud andmete" väidet kordas aga täna juba ka peaminister riigikogu infotunnis," teatas riigikontroll kolmapäeval.

"See riigikontrolli ülevaade: on erakordselt tänuväärne, et neid ülevaateid tehakse, aga pisut, võib-olla pool aastat aegunud. Tõesti, see ei ole enam kaasaegne info, et uusi võimsusi ei tule," ütles neljapäeval riigikogu infotunnis peaminister Kaja Kallas.

Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson ütles ERR-ile, et riigikontroll ei käsitle Eleringi eelmise aasta varustuskindluse raportit vananenud andmetena.

Simson rõhutas ka, et kindlasti ei maininud kliimaministeerium poolteist kuud tagasi riigikontrolli auditile faktikontrolli tehes, nagu oleks riigikontrolli andmed vananenud.

"Ka ei viidanud kliimaministeerium vananenud andmetele eelmisel nädalal varustuskindluse auditi teemalise suhtlemise käigus," märkis Simson.

"Kui aga poole nädala jooksul on lahendused Eesti energeetika muredele tekkinud ning on selgunud, kust tulevad tootmisvõimsused, mille võimalikele puudujääkidele tulevikus Eleringi varustuskindluse analüüs viitab, oleks see väga hea uudis. Auditi järeldus oli valdavalt küll see, et energeetikas üleöö uusi tootmisvõimsusi ega ka võrguühendusi ja salvestusvõimsusi ei teki," sõnas Simson.

"Nagu kliimaminister ERR-is (07.11) ka viitas, tuleneb teadmine, et 2027. aastal võib tekkida probleem varustuskindlusega, Eleringi 2022. aasta varustuskindluse analüüsist, mis on hetkeseisuga teadaolevalt viimane. Samas pole mingit teadaolevat märki, et järgmine varustuskindluse analüüs peaks jõudma kardinaalselt erinevale järeldusele kui eelmine, kuna eeldused ei ole muutunud," rõhutas Simson.

Nagu kliimaminister viitas ja riigikontroll on ka välja toonud, on selle probleemi lahendamiseks alustatud strateegilise reservi jaoks riigiabi loa taotluse ettevalmistustega.

"Riigiabi luba aga ei ole veel Euroopa Komisjonilt saadud, samuti ei ole riigikontrollile teadaolevalt probleemi kuidagi teisiti lahendatud. Kui selle kohta on uut informatsiooni, siis heal meelel sooviks ka riigikontroll sellest lähemalt teada saada," lisas Simson.

"Teiseks, kliimaminister väitis eile ERR-i "Esimeses stuudios", nagu oleks riigikontroll väitnud, et taastuvenergia võimsusi Eestis juurde ei tule. Sellist väidet riigikontrolli aruandes ei ole. Riigikontroll pole midagi seesugust väitnud," ütles Simson veel.

Riigikontrolli värske raport ütleb, et viimase 10 aasta jooksul ei ole sisuliselt tehtud mitte midagi, et Eestis oleks tagatud elekter varustuskindluse mõttes ja et ka hind oleks konkurentsivõimeline. Saatejuht Liisu Lass küsis Michalilt, kes selle olukorra eest vastutab.