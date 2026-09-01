Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala suhtes kriminaalmenetluse

Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli auditites käsitletud asjaolusid.

Eelmisel aastal avalikustatud riigikontrolli audit käsitles riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust.

Kriminaalmenetlus puudutab kaitseministeeriumi haldusala ning selle raames kontrollitakse 31. detsembri 2024. aasta seisuga kaitseministeeriumi aruannetes kajastatud varude saldo õigsust.

"Pärast 2025. aastal avaldatud riigikontrolli auditit analüüsisime nii seal olnud infot kui ka laekunud kuriteoteadet. Täiendavate asjaolude kontrollimiseks alustasime 13. oktoobril uurimist paragrahvi alusel, mis käsitleb raamatupidamiskohustuse rikkumist, mille tulemusena on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase majanduslikust ja varalisest seisundist (KarS § 381¹)," ütles riigi peaprokurör Astrid Asi.

"Tänavu 28. augustil avalikustatud riigikontrolli auditi pinnalt, mis käsitleb 2025. aasta aruannet, eraldi kriminaalmenetlust alustatud ei ole. Selle aasta auditis esitatud asjaolusid ja teavet analüüsime juba 2025. aastal alustatud kriminaalmenetluse käigus," lisas ta.

Kellelgi kuriteokahtlustust esitatud ei ole. Uurimist viib läbi kaitsepolitseiamet.

Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse sõnul tehakse uurimisasutustega koostööd.

"Oleme käimasolevast menetlusest teadlikud. Juhtum on praegu pädevate asutuste menetluses ning teeme selle raames igakülgset koostööd. Kahtlust kellelegi esitatud ei ole. Saame praegu vaid öelda, et tegemist on raamatupidamise korraldamise nõuete järgimist puudutava küsimusega, mis leidis kajastamist riigikontrolli riigi 2024. aasta raamatupidamise aastaaruandes. Riigikontrolli märkused on asjakohased ja oleme sestsaadik astunud samme puuduste kõrvaldamiseks," ütles Kuusk.

Riigikontroll leidis riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad nende hinnangul riigi raha ja vara kuritarvitamise riski.