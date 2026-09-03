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Vaher võttis vastutuse: RKIK ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini

Eesti
Elmar Vaher.
Elmar Vaher. Autor/allikas: Jürgen Aas
Eesti

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Elmar Vaher võttis vastutuse selle eest, et riigikontroll ei saanud korduvalt küsitud 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu lepingut, murekohaks kujunes e-kirja saatmine.

Varasemalt on riigikontroll heitnud hangete eest vastutavale RKIK-ile ette, et pole saanud neilt 70 miljoni euro suurust mürsutehingu lepingut, kuigi on seda korduvalt küsinud. RKIK-i seisukoht oli, et leping on saadetud 5. juunil. Riigikontroll jäi seisukohale, et nemad pole lepingut saanud.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Anastassia Kovalenko-Kõlvart palus neljapäevasel istungil selgitust olukorrale.

RKIK-i peadirektor Elmar Vaher sõnas, et just tema vastutab tekkinud vea eest. Ta selgitas, et 5. juunil kell 15.26 saatis RKIK-i auditi juht neli lepingut riigikontrollile. "Olime veendunud, et sellega on leping saadetud, aga selgus, et ei olnud," nentis Vaher.

Ta jätkas, et suhtles ka riigikontrolli juhi Janar Holmiga, kes uuris, miks RKIK lepinguid ära pole saatnud. "Mina küsisin enda inimestelt, me saatsime, ja sinna see jäi," rääkis Vaher.

Tema hinnangul seisneb RKIK-i süü selles, et ei veendunud, kas kiri jõudis riigikontrollini. "Me ei pannud neid pilve," ütles Vaher. Ta nentis, et tegemist oli nelja PDF-dokumendiga, mis oleks pidanud meilitsi läbi minema. "Ma ei saa aru, miks ei läinud," sedastas ta.

Kovalenko-Kõlvart uuris selle peale, et kui tegemist on konfidentsiaalsete lepingutega, siis kas poleks pidanud saama ka kinnitust riigikontrollilt, et kiri on kohale jõudnud. "Ma ei kipuks reguleerima kõiki asju," vastas Vaher. Ta lisas, et tulevikus saab siiski RKIK olla dokumentide saatmises parem.

Korruptsioonivastane erikomisjon arutas neljapäeval erakorralisel avalikul istungil riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooniohte kaitsevaldkonnas.

Toimetaja: Merilin Leetna

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