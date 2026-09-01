Valitsuskabinet hakkab arutama kaitsevaldkonna raamatupidamise segadust

"Kaitseminister Hanno Pevkurilt, kaitseväe juhatajalt Andrus Merilolt, riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) juhilt Elmar Vaherilt ja kaitseministeeriumi kantslerilt Kaimo Kuuselt ootan neljapäeval samal kohtumisel konkreetset tegevusplaani probleemide kiireks lahendamiseks," kirjutas Michal.

"Eesti inimesed vajavad kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks," rõhutas ta.

Möödunud nädalal avaldatud riigi majandusaasta koondaruande auditis leidis riigikontroll kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigikontrolli hinnangul riigi raha ja vara kuritarvitamise riski.

Riigi majandusaasta koondaruandes on auditi hinnangul kaitseotstarbelised varud valesti kajastatud.

Riigikontroll tegi märkuse kaitseministeeriumi valitsemisala varude saldo õigsuse kohta summas 1,2 miljardit eurot, kuna kaitseväe varude arvestuse oluliste puuduste tõttu pole selge, millised varud, millises mahus ja millises maksumuses on bilansis kajastatud ning millised on jäetud põhjendamatult kajastamata.

Möödunud reedel teatas kaitseminister Hanno Pevkur (RE), et riigikontrolli soovitus võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse on õige ja nii kaitseministeerium ka teeb.