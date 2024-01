Vene väed on viimastel nädalatel rünnanud erinevaid Ukraina sõjalisi rajatisi, nende seas ka lennuradasid.

Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul annab see märku sellest, et Venemaa peab ohtlikuks hävitajate F-16 saabumist Ukraina relvastusse. Tema hinnangul on lähiajal oodata veel massiivseid Vene raketirünnakuid. Pressikonverentsi jälgis Margitta Otsmaa.