Putin pidas aastakõne ning süüdistas läänt võidurelvastumisele õhutamises

Putin väitis taas, et lääs üritab Venemaad seestpoolt hävitada. Putin väitis samas, et Venemaa ei luba kellelgi oma riigisisestesse asjadesse sekkuda. Putini sõnul toetas enamik kodanikke tema kahe aasta tagust otsust saata sõdurid Ukrainasse.

Putin süüdistas lääneriike taas katses tõmmata käima võidurelvastumine ning rääkis taas, et Venemaa ei taha Euroopat rünnata.

Siiski väitis Putin, et lääneriikide tegevuse tõttu võib Ukraina sõda muutuda ulatuslikumaks konfliktiks. Putin rääkis, et Venemaal on relvi, mis võivad tabada vastast nende territooriumil.

Putin kommenteeris ka Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga ning väitis, et Venemaa peab tugevdama oma lääne sõjaväeringkonda. Putin rääkis veel, et Venemaa omab Ukrainas sõjalist eelist ning kasutanud lahingutes hüperhelikiirusel lendavat tiibraketti Tsirkon.

Putin väitis, et Vene väed on omandanud Ukrainas suure lahingukogemuse, väed jätkavad pealetungi ning "vabastavad" alasid.

"Relvajõudude lahinguvõimekus on suurenenud mitmekordselt. Nad liiguvad enesekindlalt edasi mitmes piirkonnas," väitis Putin.

Venemaal toimuvad 17. märtsil presidendivalimised ning Putin seletas veel kõne alguses, et pilk tuleb pöörata ka tulevikku. Putin siiski pidi tunnistama, et riigi arengul seisavad ees ka probleemid, mis tuleb ära lahendada.

Putin muretseb venelaste alkoholilembuse pärast, vahendas BBC.

Putin rääkis, et võimud tahavad 2030. aastaks tõsta inimeste keskmist eluiga. Putin muretseb seetõttu, et venelased tarbivad liiga palju alkoholi. "Lõpetage joomine, minge suusatama," soovitas Putin.

Putin väitis veel, et haridusele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ning lubas teha ettepaneku, et alates 1. septembrist tõuseb õpetajate palk.

Putin rääkis veel vaesuse vähendamisest ning traditsioonilistest pereväärtustest ja nende kaitsmisest. Putin väitis, et erilist tähelepanu tuleb pöörata noorte perede toetamisele.