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Putin tunnistas kütusepuudust Venemaa tanklates

Välismaa
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GAVRIIL GRIGOROV
Välismaa

Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa energiataristu vastu ning režiimi juht Vladimir Putin tunnistas pühapäeval kütusepuudust Venemaa tanklates.

"Kahjuks on bensiinijaamades endiselt järjekorrad ja õiget bensiini pole alati saadaval. Ja loomulikult mõistame põllumajandustootjate ees seisvaid väljakutseid suvel," rääkis Putin. 

Putin seletas, et Venemaa on kasutanud oma kütusevarusid, mis on vähenenud umbes neli protsenti võrreldes eelmise aastaga. Putin rääkis veel, et Venemaa kehtestas ajutise bensiini ja lennukikütuse ekspordikeelu ning kaalub ka diislikütuse ekspordi peatamist, et tagada siseturu varustatus.

Putini väitel kavatseb Venemaa suurendada relvatootmist ja tugevdada kriitilise taristu kaitset. Veidi hiljem eraldi antud intervjuus tunnistas Putin veel, et Ukraina rünnakute tõttu on Venemaal tekkinud energiadefitsiit.

"Me näeme praegu teatud defitsiiti, aga mitte kriitilist, ütleksin ma kohe. Siin on mitu probleemi, millega peame tegelema," seletas Putin. 

Putini sõnul jätkub okupeeritud Krimmis energiavarusid vaid mõneks päevaks, kuid ta väitis, et nõudlus kaetakse. Putin väitis, et Ukraina püüab rünnakutega parandada oma läbirääkimispositsiooni ning rääkis, et Venemaa ei kavatse survele järele anda.

"Me ei anna neile sellist võimalust. Pealegi, see on oluline, ei mõjuta kõik need terrorirünnakud olukorda rindel," rääkis Putin. 

Väljaanne The Kyiv Independent toob samas välja, et Ukraina on viimasel ajal vabastanud rohkem alasid, kui on kaotanud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent

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