Telegraph: Putin tugevdas oma isiklikku julgeolekut

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin tugevdas taas oma julgeolekut ning suurendas oma isikliku kaitse eest vastutava Föderaalse Julgestusteenistuse (FSO) keskaparaadi koosseisu.

Pärast Ukraina sõja algust on Putin märkimisväärselt tugevdanud oma isiklikku julgeolekut. Tema kaitse eest vastutava FSO roll ja mõju on kasvanud, turvameetmed on muutunud rangemaks.

FSO vastutab režiimi tähtsamate ametnike, eelkõige Putini ja tema perekonna kaitse eest. Organis töötab ligi 50 000 inimest, kuid Putini vahetu kaitse ja julgeoleku eest vastutab kesküksus.

Telegraphi teatel suurendas Putin kesküksuse töötajate arvu 785-lt 812-ni. Tegemist oli juba neljanda koosseisu suurendamisega pärast 2022. aasta veebruaris alanud sõda Ukraina vastu.

Viimastel kuudel on Putini julgeolekumeetmed märgatavalt karmistunud. Euroopa luurehinnangute kohaselt on selle põhjuseks Ukraina kaugmaadroonidest tulenev kasvav oht ning võimalikud hirmud riigipöörde või atentaadi ees.

Putini lähikonnas töötavatele inimestele on kehtestatud uued piirangud. Väidetavalt ei tohi nad kasutada mobiiltelefone ega muid internetiühendusega seadmeid. Leht kirjutab, et alates 2026. aasta kevadest peavad ametnikud Putini juuresolekul eemaldama isegi käekellad, sest neid peetakse võimalikuks turvariskiks.

Putini võimuloleku ajal on ka kasvanud FSO tähtsus Venemaal ning seda peetakse nüüd üheks Kremli kõige mõjukamaks organiks. Selle endised liikmed on tõusnud kõrgetele ametikohtadele, näiteks Putini endine ihukaitsja Aleksei Djumin on nüüd riiginõukogu liige.