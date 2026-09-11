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Kantsler Kuusk vabastati ametist, kuna koostöö ministriga ei laabunud

Eesti
Kaimo Kuusk
Kaimo Kuusk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

ERR sai pärast tööpäeva kestnud veenmist ligipääsu algselt asutusesiseseks kasutuseks (AK) mõeldud seletuskirjale, milles selgitatakse kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise tagamaid. Vabastamise põhjuseks on seletuskirja järgi ministri napp hinnang, et tema ja kantsleri koostöö ei laabunud.

Seletuskiri on Kuuse vabastamise põhjenduse osas väga lühike ja kaudne. Sellest võib välja lugeda, et põhjuseks sai koostöö mittelaabumine minister Hanno Pevkuriga.

"Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 kohaselt vabastab kantsleri ametist Vabariigi Valitsus ministri ettepanekul. Avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 96 lõike 1 alusel võib ministeeriumi kantsleri ennetähtaegselt teenistusest vabastada koostöö mittelaabumise tõttu."

Selle üldsõnalise lõiguga põhjendused sisuliselt piirduvadad. Milles ja miks koostöö ei laabunud, sellest pole dokumendis sõnagi.

Edasi on tehnokraatlik kirjeldus, millal Kuusk tööle tuli ja millal tal kuus kuud koostöötamist Pevkuriga täitus.

Kuuse viimane tööpäev kantslerina on 15. septembril. Algselt nimetati ta ametisse viieks aastaks, 1. septembrist 2024 kuni 31. augustini 2029.

Seaduse järgi ei tohi kantslerit esimese kuue kuu jooksul pärast ministri ja kantsleri koostöö algust ametist vabastada. Kuuse puhul täitus see tähtaeg mullu 2. märtsil.

Kuusele teatati ametist vabastamisest 9. septembril ministeeriumi dokumendihaldussüsteemi kaudu. Talle anti võimalus esitada oma arvamus ja vastuväited hiljemalt 10. septembriks. Kuusk kinnitas samal päeval, et on teatise ja ametist vabastamise eelnõuga tutvunud ning võtnud selle teadmiseks.

Kantslerile tuleb ametist vabastamisest üldjuhul vähemalt 30 kalendripäeva ette teatada. See oleks lõppenud 9. oktoobril. Kuuse puhul seda tähtaega ei järgita, sest tema viimane tööpäev on juba 15. septembril. Seetõttu makstakse talle hüvitist ka etteteatamistähtajast puudu jäänud aja eest.

Lisaks saab Kuusk hüvitisena ametiaja lõpuni jäänud kuude eest oma põhipalka, kuid seaduse järgi ei tohi selline hüvitis ületada kuue kuu põhipalka. Samuti makstakse talle hüvitist kasutamata aegumata põhipuhkuse eest. 15. septembri seisuga on Kuusel kasutamata 3,74 kalendripäeva puhkust.

Lisatud vabariigi valitsuse korralduse seletuskiri:

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