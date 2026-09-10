Tarmu Tammerk: kui saatekülalist tabab terviserike

"Esimese stuudio" saatekülalise tervise eest hoolitseti ning tema delikaatset olukorda käsitleti vaataja eest varjatult. Antud juhul ei ole alust pidada saate jätkamist ajakirjanduseetiliseks rikkumiseks, selgitab ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.

ETV 9. septembri saates "Esimene stuudio" oli parlamendierakondade kaitseteemaline debatt, mille käigus tabas üht poliitikut terviserike. Reformierakonna peasekretär ja riigikogu liige Kristo Enn Vaga tervis halvenes otsesaates ning ta toimetati stuudiost välja, kust kiirabi viis ta uuringuteks EMO-sse. Pärast uuringuid lubati Vaga öösel koju ning on tervenemise teel.

Otse-eetris toimunud terviserike ja debatisaate jätkumine ilma ühe saatekülaliseta tekitavad mitmeid ajakirjanduseetika ja toimetusliku praktika küsimusi.

Nagu saatest näha oli ja saatemeeskond on ka selgitanud, arvas saatekülaline ise, et suudab terviserikkest hoolimata debatis osaleda. Ta oli kogu aeg kontaktne ja tõstis veel sõnasaamiseks käe. Kui tema seisund halvenes, aidati ta kiiresti stuudiost välja. Neid delikaatseid hetki ETV vaatajatele ei näidatud.

Stuudio eesruumis anti saatekülalisele esmast abi kuni kiirabi saabumiseni ning ta viidi haiglasse järelkontrolli. Hea meel on selle üle, et ta lubati juba öösel haiglast koju ja loodetavasti taastub kiiresti.

Saate katkestamine oli üks võimalik lahendus. Saatemeeskond otsustas aga jätkata, sest olukord oli nende hinnangul eetri seisukohalt lahendatud: saatekülaline oli viidud stuudiost ära meedikute hoole alla. Otsesaate puhul sünnivad sellised otsused paratamatult kiiresti ja olukorda tuleb hinnata hetkel olemasoleva info põhjal.

Samas arvan, et juhtunu mõjutas kindlasti saate sisulist jälgitavust ja tasakaalustatust. Lühike paus oleks võinud anda võimaluse pinget maha võtta ning aidata saatejuhtidel, külalistel ja ka vaatajatel toimunuga kohaneda. See oleks võimaldanud saadet sisuliselt paremini jätkata. Analüüsime toimetusega veelkord, kas paus oleks olnud sellises olukorras parem lahendus.

Saate peatamata jätmist antud olukorras ei ole põhjust pidada ajakirjanduseetiliseks veaks. Teravates otsedebattides on ka varem ette tulnud olukordi, kus saatekülaline vajab ootamatult abi ning talle on toodud tool, klaas vett või rätik. Sellised olukorrad on samuti lahendatud vaataja eest varjatult ning inimene on suutnud seejärel debatis sisuliselt jätkata. Sellisel juhul võib saate katkestamine pälvida vastupidise kriitika: miks juhtida eraldi tähelepanu inimese hetkeseisundile, kui olukord on lahendatav ja inimene soovib ise jätkata; kellel ei tuleks mõnikord ette nõrkusehetke jms.

"Esimese stuudio" saatekülalise tervise eest hoolitseti ning tema delikaatset olukorda käsitleti vaataja eest varjatult. Antud juhul ei ole alust pidada saate jätkamist ajakirjanduseetiliseks rikkumiseks. Küll aga arutame toimetusega veelkord läbi, kuidas sellisteks ootamatuteks olukordadeks edaspidi paremini valmis olla.

Ilmselt mõistavad kõik, et saatejuhid ei saa jagada otse-eetris esmast meditsiinilist infot, milles täpsemalt terviserike seisnes. Kaadri taga toimus inimlik ja kiire reageerimine, mis kõik ekraanilt ei paistnud ega pidanudki terviseinfo valguses vaatajale näha olema.