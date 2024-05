Epler: põlevkivi võiks kasutada kuni parema alternatiivi leidmiseni

Europarlamendi valimistel kandideeriv Rain Epler (EKRE) leiab, et energiasõltumatuse tagamiseks peab Eesti tuumaenergia arendamisega kiiremini edasi liikuma. Samuti usub ta, et põlevkivi tuleb kasutada kuniks on välja mõeldud paremad lahendused.

Rain Epler rääkis saates "R2 Päev", et kui osutub europarlamenti valituks, jääb ta edasi tegelema teemadega, millega on riigikoguski tegelenud: rohepööre, energeetika, metsandus ja põllumajandus. Neid teemasid peab ta oluliseks nii Eesti kui Euroopa jaoks.

"Me kõik nägime uudistes üleeuroopalisi põllumeeste proteste, mis tegid sel korral ka liberaalid murelikuks. Euroopa põllumehed on varemgi protestinud ja Prantsusmaal oma elu planeerides tuleb nagunii planeerida paar kuud elust protestidele. Varasemalt on aga nii olnud, et kui põllumehed blokeerivad tänavaid ja häirivad elu, siis ei ole sellele olnud laia tuge. Sel korral laiem avalikkus toetas proteste ja mõistis, mis on nende taga," rääkis ta. Protestide taga oli tema sõnul ülemäära koormav reeglistik ja põllumeeste tegevuse piiramine.

Epleri meelest lahendaks põllumeeste protestid see, kui nende kiusamine lõppeks. Näiteks tõi ta välja seadused, mis kehtestavad, kuidas väetisi ja taimekaitsevahendeid kasutada. Taimekaitsevahendite kasutamise puhul on reeglid rangemad kui väetise puhul. Väetise kasutamisel tuleks näiteks vaadata, kui niiske on õues. Targem on seda teha hommikuti ja õhtuti ning liiga kuuma ilmaga pole samuti hea. Epleri sõnul tähendab see põllumeestele öövahetusi. "Eestis on bürokraatiat nii palju, et tundub, nagu teeksid ka ametnikud öövahetusi, sest on märgatud, kuidas keegi on kümme minutit varem midagi pritsinud," sõnas ta.

Energiasõltumatusest rääkides leiab Epler, et mõistlik oleks hakata jõuliselt tuumaenergiat arendama. Pikas plaanis ei pea ta võimalikuks fossiilkütustest loobumist. "Eestis meil on oma fossiilne kütus, põlevkivi olemas. Ma olen nõus, et puhtalt energeetilises mõttes oleks gaasi tõhusam kasutada, aga kui tuua geopoliitika kõrvale, siis Venemaast lahti ütlemine on olnud mõistlik otsus. Kui aga varsti hakkame sõltuma USAst või Katarist, siis transport siia on ikka väga haavatav," rääkis ta.

Epler nõustus, et põlevkivi ei ole lõputu, aga tema sõnul ütlevad geoloogid, et sajaks aastaks jagub seda julgelt. "Ma olen ikka öelnud, et eks teadlased töötavad uusi lahendusi paremini välja, kui neil on tuba soe, lamp põleb ja kõht on ka täis. Minu poliitilised oponendid ütlevad, et Epler tahab jäädagi põlevkivi põletama. See ei ole nii. Aga seni, kui meil ei ole paremat alternatiivi, võiks seda kasutada," lausus ta.

"R2 Päevas" käivad alates mai keskpaigast külas Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivate erakondade (noor)poliitikud. Kokkuvõtted intervjuudest ilmuvad ERR-i uudisteportaali valimiste eriküljel.