Opositsioon läheb valitsuse umbusaldamise plaaniga edasi

Isamaa, Keskerakonna ja EKRE juhid ütlesid eelmisel nädalal, et ootavad, et peaminister Kristen Michali umbusaldamisega ühineks opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Selle juhi Lauri Läänemetsa sõnul on sotsid valmis valitsuse umbusaldamist kaaluma, kui Isamaa pakub asemele toimiva alternatiivse valitsuse ja näitab, et vajalikud hääled on koos. Sotsid ei toeta varianti, mille tagajärg oleks lihtsalt erakorralised valimised. Margitta Otsmaa