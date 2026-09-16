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USA miljardärid koonduvad vahevalimiste eel vabariiklaste taha

Välismaa
USA ärikeskus New York
USA ärikeskus New York Autor/allikas: SCANPIX/AFP/KENA BETANCUR
Välismaa

Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised ning ajalehe Financial Times teatel on enamik suurrahastajatest asunud toetama vabariiklasi. Nii Silicon Valley kui ka Wall Streeti miljardärid on asunud rahastama võimul oleva partei vahevalimiste kampaaniat.

USA 20 suurimast poliitilisest annetajast 16 toetavad vabariiklasi, selgub Financial Timesi analüüsist. 20 suurannetajat annavad kokku rohkem kui kolmandiku kogu valimistsükli annetuste mahust. 

Leht märgib, et kõik tuntud ja silmapaistvad miljardärid ei toeta vabariiklasi. Näiteks George Soros kuulub demokraatide toetajate hulka.  

Veel 2024. aasta presidendivalimistel kogus demokraat Kamala Harris rohkem raha kui Donald Trump. Viimastel aastatel on rikkad annetajad pööranud pilgu aga hoopis vabariiklaste poole. 

"See, mida me näeme, on väike kõrvalekalle ootustest. Pole ebatavaline, et suurannetajad kalduvad toetama Vabariiklikku Parteid, kuid praeguste valimiste puhul on tasakaal eriti paigast ära," ütles Stanfordi ülikooli politoloog Adam Bonica. 

Raha liigub kampaaniasse mitmel viisil. Näiteks toetavad tehnoloogiasektori ettevõtjad kandidaate, kes pooldavad krüptovaluutade, tehisintellekti ja tehnoloogiasektori leebemat reguleerimist.

Mõned miljardärid kasutavad poliitiliste tegevuskomiteede (PAC) võrgustikke, et suunata raha kongressivalimistesse. Samuti sekkuvad nad eelvalimistesse, kus kampaaniarahastus mängib väga suurt rolli. 

Financial Times toob välja, et ajal, mil USA-s toimub populistlik vastureaktsioon niinimetatud eliidile, on erakondade rahastamine koondunud üha enam ülirikaste inimeste kätte. Enam kui kolmandik viimase valimistsükli jooksul kogutud 2,8 miljardist dollarist pärineb 20 suurimalt annetajalt.

"Meil on nüüd süsteem, mis on suunatud nendele ülirikastele megadoonoritele ja sõltub neist. Need rikkad eliidi esindajad pumpavad süsteemi sadu miljoneid dollareid ja avaldavad sellele tõeliselt ebaproportsionaalselt suurt mõju," ütles USA valimisrahastamise ekspert Brendan Glavin. 

Maailma rikkaim inimene Elon Musk on samuti suurendanud oma rahalist toetust, annetades vabariiklasi toetavale America PAC-ile ligikaudu 50 miljonit dollarit. Rühmitus kulutas selle summa aga ära ning USA meedia on teatanud, et Tesla ja SpaceX-i juht võib 2026. aasta valimistele kulutada 100 miljonit dollarit.

Mõned miljardärid on annetanud raha ka mitmele poliitilisele tegevuskomiteele. Transpordimagnaatide Uihleini perekond rahastas kahte rühmitust, mis keskendusid vabariiklaste eelvalimistele Wisconsinis ja Kentuckys.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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