Isamaa juhid näevad reitingu languse põhjusena suve ja valijate kärsitust

"Ma arvan, et eks Isamaa valijad muutuvad ka kärsituks ja soovivad näha kiiremini sellest Michali (peaminister Kristen Michal - toim.) valitsusest lahtisaamist. See on inimeste poolt mõistetav. Aga minu kinnitus on, et me jätkame veenva ja vastutustundliku eestimeelse alternatiivi pakkumist sellele tänasele, kahjuks ummikusse jooksnud, poliitilisele agendale, mis Eesti riiki juhib, ja loodetavasti ennem kiiremini kui aeglasemalt saabuvad ka muutused," kommenteeris Reinsalu ERR-ile.

Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles, et suvi on opositsiooni kuuluvatele erakondadele alati keerulisem periood.

"Kui valitsus käib iganädalaselt meedia ees, siis opositsioonil on võimalusi end nähtavaks teha vähem. Oleme olnud väljas laatadel ja muudel rahvakogunemistel ning inimestega suhelnud, aga nüüd on alanud riigikogu uus istungjärk ja fookus tuleb tugevamalt taas üleriiklikele, kõiki eestlasi puudutavatele teemadele," rääkis Metsoja.

"Isamaa jääb kindlaks oma põhimõtetele – segadus riigikaitse rahastamises tuleb lahendada, tegutseme Eesti perede heaolu ja inimeste tervise parendamise nimel ning võitleme meie majanduse konkurentsivõime eest nii kohalikul, riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasemel. Me läheme valimistele küsima mandaati optimistlikule tulevikuvaatele ja ma olen kindel, et see kõnetab valijaid," sõnas Metsoja.

Erakonna Isamaa toetus on viimasel kahel nädalal olnud varasemast madalamal tasemel ning vahe Keskerakonnaga on kahanenud minimaalseks, selgus kolmapäeval Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Isamaa toetus oli viimases küsitluses 23,3 protsenti ehk madalaimal tasemel alates 2023. aasta novembrist. Võrdluseks, üle-eelmisel nädalal oli Isamaa toetus 25,3 protsenti, augusti teisel nädalal 26,4 protsenti ja juuni alguses 27,3 protsenti.