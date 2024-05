Itaalia peaminister võib otsustada Euroopa konservatiivide saatuse

Vaid kümmekond päeva enne 6.–9. juunil toimuvaid europarlamendi valimisi tegi Prantsusmaa paremradikaalse Rahvusliku Liikumise (RN) liider Le Pen Melonile ettepaneku moodustada Euroopa Parlamendis kõiki paremradikaalseid parteisid ühendav supergrupp. Le Peni Rahvusrinne kuulub praegu paremradikaalsesse gruppi Identiteet ja Demokraatia (ID), samas kui Meloni juhitav partei Itaalia Vennad kuulub ID-st pisut leebemate vaadetega Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) gruppi, vahendas Politico.

Mõned analüütikud viitavad, et Le Peni avaldus on valimiseelne taktika või ähvardus paremtsentristlikule Euroopa Rahvaparteile (EPP) ja selle kandidaadile Euroopa Komisjoni juhi kohale von der Leyenile. Ühe suure paremradikaalse poliitilise jõu tekkimine oleks EPP-le ja tema praegustele koalitsioonipartneritele sotsialistidele ja liberaalidele, mis kolmekesi kontrollivad Euroopa Parlamenti, ebasoovitav stsenaarium.

Von der Leyen võib vajada Melonit ja ECR-i sõltuvalt sellest, kuidas parteidel valimistel läheb, ning on viimastel kuudel talle lähenenud ja andnud isegi märku, et võib nendega koostööd teha.

Paremradikaalide ühtsus võiks anda neile mõjuvõimu kahel peamisel rindel. Esiteks võiks see võimaldada supergrupil takistada von der Leyeni teist mandaati. Teiseks võiks see võimaldada neil suunata kriitilise tähtsusega EL-i poliitikat, näiteks rände- või kliimapoliitika valdkonnas.

Üks anonüümseks jäänud ID grupi liige ütles Politicole, et pole raske mõista, mis Melonit rohkem huvitab: "Kui tal on valida, kas head suhted Le Peniga või Euroopa Komisjoni presidendiga, kes jagab miljardeid eurosid, siis kes on olulisem," küsis ta. "Kui von der Leyen või tema järglane avab ukse headele suhetele Meloniga, siis kus on viimasel rohkem huvi? Kui Melonil on valikuvõimalus, valib ta Itaalia jaoks kõige kasulikuma tee. Nüüd pakub Le Pen talle varuplaani."

Seni pole Meloni oma kaarte avanud.

Von der Leyen ja EPP on juba kuid hoidunud välistamast koalitsiooni ECR-iga. Nad on pigem vaadetelt üksteisele lähenenud, mis võib tähendada koostöövõimalust uues parlamendis, kuna von der Leyen kaldub Itaalia parempoolse juhi vaadete poole rändepoliitikas, samas kui Meloni on aidanud komisjoni presidenti oma liitlase, Ungari peaministri Viktor Orbáni veenmisel, et see nõustuks EL-i abiga Ukrainale.

Hispaaniast valitud Euroopa Parlamendi liige ECR-ist Hermann Tertsch ütles Politicole, et parempoolsetel on viimane aeg oma jõud Euroopa Rahvapartei ja sotsialistide vastu ühendada, et seista vastu nende kavadele, mis on Euroopa huvide suhtes "üsna kohutavad". "Me vajame kiiresti, et kõik demokraatlikud konservatiivsed jõud ühineksid ja paneksid EPP oma tegude eest vastutama," lisas ta.

Tertsch märkis, et lahendus ei pruugi olla ühe grupi loomine, kuid asjad liiguvad selgelt.

Le Pen on oma nädalavahetuse kommentaaridega pakkunud aga Melonile Euroopa Parlamendis strateegilise võimaluse, kui parempoolsed parteid saavutavad valimistel hea tulemuse, mida küsitlused ennustavad.

Praegu on Meloni jätnud endale kõik võimalused parempoolsete parteide seas avatuks.

Esmaspäeval ütles ta Itaalia raadios Rai Radio1, et tema poliitiline grupp ja Itaalia võivad mängida järgmises Euroopa Parlamendis otsustavat rolli. "Me peaksime olema õnnelikud," teatas ta. "Ma ei mäleta, et Itaalia oleks varem olnud nii keskne. Meie konservatiivid oleme ainsad, kes suudavad tuua muutust."

Ühe ECR-i siseringi liikme sõnul tuleks Le Peni pakkumist vaadelda tema enda valimiskampaania kontekstis Prantsusmaal enne Euroopa Parlamendi valimisi, sest ta püüab näidata end ise rohkem peavoolu konservatiivina.

Tema partei on aastaid püüdnud distantseeruda oma paremäärmuslikust minevikust, et meeldida peavoolu valijatele. Tema partei kriitika Saksamaa paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) vastu pärast eelmisel nädalal toimunud skandaale viis ID grupi selleni, et see viskas AfD enda hulgast välja.

Ühe teise Euroopa Parlamendi liikme, ECR-i fraktsiooni kuuluva anonüümse saadiku sõnul olid Le Peni kommentaarid mõeldud suitsukatte loomiseks, et varjata tema partei raskusi oma tuleviku kindlustamisel Euroopa Parlamendis pärast lõhet AfD-ga.

AfD väljaheitmine ID-st võib muuta paremradikaalid veelgi killustatumaks ja Rahvusliku Liikumise veelgi haavatavamaks, kuna nad võivad kaotada osa oma praegusest saadikugrupist veelgi parempoolsemale grupile, kui AfD otsustab europarlamendi järgmises koosseisus sellise luua.

Esmaspäeval püüdis Rahvuslik Liikumine Le Peni märkuste tähtsust vähendada, väites, et need on kontekstist välja rebitud.

Rahvusrinde Prantsuse europarlamendi liige ja Le Peni Euroopa asjade nõunik Thibaut François väitis, et mingit supergrupi plaani pole kunagi olnud. "Le Pen soovis lihtsalt tugevdada ID-d, oma gruppi parlamendis, ja luua ühtsust häälte osas, et luua blokeeriv vähemus."