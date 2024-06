Meloni: eurovalimised on valik kahe vastandliku nägemuse vahel

Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles laupäeval, et lähenevad Euroopa Parlamendi valimised, kus ennustatakse edu paremradikaalsetele parteidele, on valik kahe üksteisele vastanduva nägemuse vahel Euroopa Liidust. Meloni kutsus Euroopa Parlamenti kopeerima praegust Itaalia valitsusmudelit, kus võimul on korraga kõik poliitilise spektri parempoolsed parteid.