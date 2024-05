Orban õhutab Le Peni ja Melonit koostööle

"Kui neil õnnestub kas ühes saadikurühmas või ka koalitsioonis koostööd teha, on nad Euroopa jaoks jõud. Nende koostöö atraktiivsus oleks väga tugev," ütles Orban kolmapäeval avaldatud intervjuus Prantsuse ajakirjale Le Point. Orban on ka ise üks Euroopa parempopulistide mõjukamaid poliitikuid.

Küsitlused ennustavad, et Euroopa natsionalistlikud ja euroskeptilised paremparteid võidavad juunis toimuvatel europarlamendi valimistel rekordarvu hääli, kuna valijad karistavad peavooluparteisid kõrge inflatsiooni ja suutmatuse eest ohjeldada sisserännet.

Selliseid seisukohti esindavate parteide liikmed olid aga praeguseks töö lõpetanud Euroopa Parlamendi koosseisus kahes konkureerivas saadikurühmas. Meloni Itaalia Vennad kuulub Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooni, Le Peni partei aga saadikurühma Identiteet ja Demokraatia (ID).

Anonüümsed allikad on Reutersile rääkinud, et võimalus moodustada Euroopas ühtne ja jõuline paremäärmuslik blokk on väike, viidates erimeelsustele selle juhtfiguuride Meloni ja Le Peni vahel sellistes küsimustes nagu suhtumine Ukraina sõjasse ja suhetesse Venemaaga.

Küsimusele, kas tema partei Fidesz kavatseb pärast valimisi liituda Meloni ECR-blokiga, vastas Orban: "Jah, see on endiselt päevakorras."

Orban ütles aga intervjuus, et "kõike saab ümber kirjutada" nüüd, kui ID on Le Peni survel enda hulgast eemaldanud Saksa paremäärmusliku partei AfD, mida ta pidas kahe fraktsiooni koostöö peamiseks takistuseks.

Küsimusele Euroopa Komisjoni võimalike kandidaatide kohta vastas Orban, et tema peamiseks prioriteediks on "praegusest juhtkonnast lahti saada" ja et nimesid arutada on veel vara.

Le Point' küsimusele, milline on tema seisukoht Euroopa Keskpanga endise juhi Mario Draghi kui Euroopa Komisjoni järgmise presidendi kohta, vastas Orban: "Ta on austusväärne mees."