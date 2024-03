Ukraina abistamine on tõusmas Prantsuse valimiste põhiteemaks

"Vaatamata kõikidele rahvusvahelistele normidele ja konventsioonidele, oleme jõudnud otsustavasse hetke. Venemaa pole oht ainult Ukrainale, vaid otseselt meile, Euroopale, Prantsusmaale ja Prantsuse rahvale," ütles teisipäeval Prantsuse parlamendi alamkoja ees peetud kõnes Macroni erakonnakaaslasest peaminister Gabriel Attal.

"Me võlgneme seda [hääletust] Prantsuse kaaskodanikele, kes peavad teadma ilma igasugu määramatuseta igaühe seisukohta Ukraina toetamise ja Venemaa hukkamõistmise osas. Hääletades selle eelnõu vastu, annate [Vene diktaatorile] Vladimir Putinile kõik vajalikud argumendid ning signaali, millele ta loodab ja mida ta ootab," lisas peaminister.

Eelnõu võeti vastu suure häälteenamusega, lisaks Macroni erakonnakaaslastele toetasid seda sotsialistid, rohelised ja vabariiklased. See-eest hääletasid eelnõu vastu vasakpopulistid ning jätsid hääletamata Marine Le Peni juhitud parempopulistid, kirjutab Euractiv.

Prantsuse ja Ukraina julgeolekulepe sätestab julgeolekukoostööd järgmise 10 aasta jooksul, eriti laskemoona ja õhutõrje valdkonnas. Lisaks lubas Pariis osutada sel aastal Ukrainale veel kolme miljardi euro väärtuses sõjaabi.

Macron esitleb juunis toimuvaid parlamendivalimisi võitlusena Euroopa ja Ukraina saatuse pärast, kirjutab Bloomberg. Prantsuse president on püüdnud esitleda Marine Le Peni juhitud erakonda Rassemblement National venemeelse jõuna, mida ei saa usaldada Ukraina abistamise küsimuses. Le Pen pole tema suhtes tehtud süüdistustega nõus ning ta nimetab ennast rahu toetajaks. Hetkel juhib RN rohkem kui 10 protsendipunktiga Macroni toetavate tsentristlike erakondade valimisliidu ees.

RN saadikud jäid hääletusel erapooletuks, nimetades hääletust Macroni poliitiliseks trikiks.

"Kas me oleme Macroni poolt või meid süüdistatakse, et oleme Putini poolt," ütles Le Pen, lisades, et Macron püüab lõigata kasu Ukraina kannatustest.

Le Peni erakonna rahalised sidemed Venemaaga sattusid minevikus kriitika alla, kui erakond võttis laenu Vene pangalt. Praeguseks on laen Le Peni sõnul tagasi makstud. Eelmisel aastal jäid Le Peni erakonna eurosaadikud erapooletuks Euroopa Parlamendis toimunud hääletusel resolutsiooni üle, mis mõistis hukka Vene poliitvangi ja opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi vangistust. Navalnõi suri veebruaris Arktikas asuvas Vene koloonias.

Kuigi Le Pen ütles minevikus, et Krimmi poolsaar polevat kunagi Ukrainale kuulunud, ütles ta teisipäeval, et ta toetab Ukrainat, kuid lihtsalt ei taha minna Macroni hääletusega kaasa.

Ainus suurem erakond, mis hääletas julgeolekuleppe Ukrainaga vastu, oli vasakpopulistlik partei La France Insoumise (LFI), mille saadikute sõnul hääketasid nad vastu, sest nad ei toeta Ukraina liikmesust Euroopa Liidus ja NATO-s.

LFI saadik Arnaud Le Gall väitis, et lepe võib kutsuda esile sõda Prantsusmaa ja Venemaa vahel ning Macroni kommentaar sõdurite saatmisest Ukrainasse oli "eskalatsioon".