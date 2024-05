Prantsusmaa ja Saksamaa paremäärmuslikud parteid pöörasid tülli

"AfD hiljutiste avalduste valguses ei istu me nendega järgmise mandaadi ajal Euroopa Parlamendis," ütles Prantsusmaa Rahvusrinde seadusandja ja EL-i kampaania pressiesindaja Caroline Parmentier Politicole kirjalikus avalduses.

Marine Le Peni juhitud Prantsusmaa partei on aastaid püüdnud enda poole meelitada peavoolu valijaid ja distantseerida end oma paremäärmuslikust minevikust, samal ajal kui AfD on võtnud järjest karmimaid seisukohti.

Nii Prantsuse kui ka Saksa parteid kuuluvad EL-i parlamendi Identiteedi ja Demokraatia (ID) gruppi, millele ennustatakse juuni valimistel toetuse tõusu.

Parmentier ei täpsustanud, kas Rahvusrinne plaanib ID-st lahkuda või püüavad nad Saksa paremäärmusliku partei välja heita.

Kirjutamise ajal peaks ID lõpetama Politico küsitluste koondandmete kohaselt EL-i valimistel neljandana, kuid jääb vaid ühe koha võrra maha liberaalidest. See kõik võib muutuda, kui need kaks parteid nüüd lahku lähevad.

Prantsuse partei otsus järgnes intervjuule, kus AfD juhtivkandidaat Maximilian Krah ütles Itaalia päevalehele La Repubblica, et ta ei nimetaks kunagi igaüht, kes kandis SS-i vormi, automaatselt kurjategijaks. Krah viitas Saksa kirjanikule Günter Grassile, kes tunnistas hilisemas elus, et liitus teismelisena Waffen-SS-iga.

Anonüümseks jäänud ID grupi ametniku sõnul võib seda otsust tõlgendada ka nii, et Prantsuse Rahvusrinne tahab minna mitteühinenute rühmitusse, kuna nad ei taha enam ID-ga koostööd teha. "See võib neile olla üsna kahjulik," märkis ta. "Siiani on otsuseid alati vastu võetud kõigi rahvusdelegatsioonide ühisel kokkuleppel, millest Prantsuse delegatsioon on üks. Ajad on üsna hullud, kõik on närvilised."