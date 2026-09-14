Michal: Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tuumaheidutusega liitumiseks

Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tõhustatud tuumaheidutusega liitumiseks, ütles peaminister Kristen Michal Rovaniemis uudisteagentuurile AFP pärast seda, kui Soome esmaspäeval teatas, et liitus Prantsusmaa ettenihutatud tuumaheidutusalgatusega.

"See ei ole selline algatus, millega lihtsalt liitutakse... See nõuab teatud võimekusi, valmisolekut ja nii edasi," ütles Michal AFP-le Euroopa Arktika tippkohtumise kõrvalt.

"Me oleme juba NATO tuumavihmavarju all. Prantsusmaa toetab samuti meie iseseisvust Eestis paiknevate vägedega. Seega kui tuumavaldkonnas on võimalik koostööd süvendada, siis tõenäoliselt nii ka läheb," sõnas ta.