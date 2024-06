Küsitlus: Timmermans ja Wilders tegid Hollandi eurovalimistel hea tulemuse

Hollandis algasid neljapäeval Euroopa Parlamendi valimised ja lävepakuküsitlused näitavad, et Euroopa Komisjoni endise voliniku Timmermansi kodupartei juhib napilt Wildersi juhitud erakonna ees.

Wildersi juhitud Vabaduspartei (PVV) ei saanud 2019. aastal ühtegi kohta, kuid praegu näib, et tema erakond saab seitse kohta. Timmermansi erakond liigub kaheksa koha suunas.

Uuringufirma Ipsos andmetel oli Hollandis valimisaktiivsus 47 protsenti, eelmistel valimistel oli see 42 protsenti. Ametist lahkuva peaministri Mark Rutte paremtsentristlik partei (VVD) saab eeldatavasti neli kohta.

Wildersi erakond võitis viimased Hollandi parlamendivalimised ning moodustab uue parempoolse võimuliidu. Wilders jäi Euroopa Parlamendi valimistulemusega rahule, kuid avaldas lootust, et tema erakond võib pärast ametlike tulemuste väljakuulutamist ka esikohale kerkida. Ametlikud tulemused kuulutatakse välja 9. juunil, kui kõik 27 liikmesriiki on oma hääle andnud.

Küsitlused näitavad, et europarlamendi valimistel saadab suur edu parempopuliste ning Hollandi valimised on lakmustest senistele uuringutele. Küsitlused näitavad, et parempopulistid teevad hea tulemuse ka Saksamaal ning Prantsusmaal.

Timmermans ja Euroopa Parlamendi roheliste saadik Bas Eickhout juhtisid samuti tähelepanu viimastele tulemustele.

"Lugedes kokku kõik Euroopa-meelsete parteide kohad, ütleme ülejäänud Euroopale, et paremradikaalid ei võida neid valimisi. Vaadake, mida tegi Holland, tehke sama," ütles Timmermans.

Viimased Hollandi tulemused siiski näitavad, et parempopulistid suurendavad Euroopa Parlamendis oma mõjuvõimu. See võib mõjutada ka EL-i tulevast sisserände- ja kliimapoliitikat.