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Prantsuse vasakpoolsete kodusõda võib avada Le Penile tee presidendipaleesse

Välismaa
Raphael Glucksmann
Raphael Glucksmann Autor/allikas: SCANPIX/Alain ROBERT/SIPA
Välismaa

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Prantsusmaa vasakpoolsete suutmatus luua tulevasteks presidendivalimisteks ühisrinnet võib mängida kaardid parempopulistide liidri Marine Le Peni kätte. Samal ajal pole ka tsentristid suutnud leida ühiskandidaati, mis võib parempopulistide vastaseid hääli veelgi killustada.

Vasakpoolne poliitik Raphaël Glucksmann kavatseb kandideerida Prantsusmaa presidendiks. Nõukogude Liidu spiooni lapselaps Glucksmann on Euroopa-meelne sotsiaaldemokraat ja Euroopa Parlamendi liige. 

Ta on viimastel aastatel tõusnud Prantsusmaa üheks olulisemaks vasaktsentristlikuks poliitikuks ning tegi kohe selgeks, et ei kavatse teha koostööd Jean-Luc Mélenchoni juhitud vasakpopulistidega.

Glucksmann ütles telekanalile TF1, et Prantsusmaa vasakpoolsus seisab lihtsa valiku ees, kas sõlmida kokkuleppeid Mélenchoni leeriga või proovida võita valimised omaenda põhimõtetele kindlaks jäädes.

Lisaks süüdistas Glucksmann Mélenchoni leeri diktaatorite ees lömitamises ning nimetas nii vasak- kui ka parempopuliste Trumpi ja Putini lakeideks.

Glucksmann püüab nüüd pakkuda alternatiivi vasakpopulistidele, koondades mõõdukamad vasakpoolsed ühe kandidaadi taha. 

Ajaleht The Telegraph hindab samas, et Glucksmanni kandideerimine võib hoopis Mélenchonile kasuks tulla. Viimased küsitlused viitavad, et Mélenchon suurendab toetust ning ta võib pääseda Prantsusmaa presidendivalimiste teise vooru. 

Mélenchon ise teeb juba täie hooga valimiskampaaniat. Pühapäeval kogunes tema erakonna LFI suvekogunemisele väidetavalt umbes 10 000 toetajat. Mélenchon teatas siis, et suudab tulevased valimised võita. 

Ta pööras oma vasakpoolsetele konkurentidele vähe tähelepanu ning ründas selle asemel hoopis tsentristlikke poliitikuid, tembeldades nad Le Peni ideoloogilisteks mõttekaaslasteks. Mélenchon soovib nii tõmmata selge piiri ühelt poolt radikaalsema vasakpoolsuse ja teiselt poolt tsentri vahele.

Glucksmannil endal on erakordselt huvitav perekondlik taust. Glucksmanni isapoolne perekond pärines Ida-Euroopa juudi kogukonnast. Tema vanaisa sündis 1889. aastal tollases Austria-Ungari impeeriumis, praeguse Ukraina aladel. Hiljem selgus, et ta oli Nõukogude Liidu luurega seotud agent, kes tegutses Stalini režiimi huvides.

Raphaël Glucksmanni isa André Glucksmann oli üks Prantsusmaa tuntumaid 20. sajandi teise poole filosoofe. André Glucksmann kuulus alguses Prantsusmaa marksistliku vasakpoolse intellektuaalide ringkonda, kuid hakkas hiljem teravalt kritiseerima Nõukogude kommunismi, Gulagi süsteemi ja totalitarismi.

Raphaël Glucksmann pole samas ainus vasaktsentrist, kes soovib saada Emmanuel Macroni järglaseks. Mitmed tuntud vasakpoolsed, sealhulgas François Hollande ja Ségolène Royal, on andnud märku, et võivad tulevastel valimistel kandideerida. See tähendab, et vasakpoolsetel valijatel võib 2027. aasta esimeses voorus olla väga palju erinevaid valikuid.

Sarnase probleemi ees seisab ka Prantsusmaa tsentristlik leer, kus samuti pole suudetud leida ühist kandidaati.

Viimased küsitlused viitavad sellele, et Le Pen on oma toetust suurendanud ning koguks esimeses voorus 35–38 protsenti häältest. Küsitlused viitavad sellele, et Le Pen suudaks ka teises voorus alistada kõik teised kandidaadid, kogudes vähemalt 55 protsenti häältest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

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