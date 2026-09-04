X!

Opositsiooni hinnangul tahab Meloni valimissüsteemi enda kasuks ümber teha

Välismaa
Itaalia peaminister Giorgia Meloni
Itaalia peaminister Giorgia Meloni Autor/allikas: SCANPIX/AFP/LUDOVIC MARIN
Välismaa

Giorgia Melonist sai sel nädalal Itaalia sõjajärgse aja kõige kauem ametis olnud valitsusjuht, kuid opositsiooni hinnangul üritab peaminister nüüd muuta valimissüsteemi viisil, mis suurendaks tema võimalusi võita 2027. aasta valimised.

Meloni püstitas rekordi ning selle tähistamiseks korraldab tema erakond suure peo. Kohale peaks saabuma ligi 10 000 Meloni toetajat ning tema erakond avaldas 30-leheküljelise ülevaate valitsuse saavutustest.

Tuuakse esile, et riigis on loodud 1,3 miljonit uut töökohta, eelarvepuudujääk on saadud kontrolli alla ning kuritegevus näitab vähenemise märke.

Samal ajal väidab opositsioon, et Meloni muudab Itaalia valimissüsteemi viisil, mis soosib tema erakonda. "Meloni loeb värskeid küsitlustulemusi ja püüab luua endale sobivat valimisseadust," ütles vasaktsentristliku Itaalia Demokraatliku Partei juht Elly Schlein. 

Ajaleht The Times kirjutab, et opositsiooni pahameele põhjuseks on valimisseaduse eelnõu, mille Meloni on parlamendi alamkojast läbi surunud ja mille üle peab nüüd hääletama veel senat. Kavandatav reform muudaks senise segasüsteemi puhtalt proportsionaalseks ning annaks vähemalt 42 protsenti häältest kogunud võimuliidule lisamandaate.

Kriitikute hinnangul võib see muudatus kahjustada opositsiooni positsiooni Lõuna-Itaalias. "See maksab meile lõunas 20 kohta," ütles Domenico De Santis, kes on Demokraatliku Partei juht Lõuna-Itaalias asuvas Puglia piirkonnas. 

Meloni ise väidab, et lisamandaadid tagavad võitjale, olgu selleks vasak- või parempoolsed, parlamendis stabiilse enamuse.

Vett segab aga Roberto Vannacci esiletõus, keda toetab umbes seitse protsenti valijatest. Vannacci leiab, et Meloni on rändeküsimuses liiga leebe ning nõuab Ukraina abistamise lõpetamist.

"See tähendab, et Meloni koalitsioon jääb küsitlustes nüüd alla opositsioonierakondade peamisele vasakpoolsele koalitsioonile. Ja just seetõttu on nad tulnud uue ideega, korraldada teine voor," ütles  küsitlusfirma YouTrend juht Lorenzo Pregliasco.

Selle raames kavandatakse kahe edukama nimekirja vahelist teist valimisvooru, mis võiks suunata Vannacci toetajad teises voorus Meloni bloki taha.

Pregliasco sõnul on valimisseadustega varem mänginud nii Itaalia vasak- kui ka parempoolsed erakonnad.

"See on neljas katse viimase 20 aasta jooksul ja kõik need on olnud suunatud vastaste takistamisele. Praegust algatust on halvasti juhitud ning seda on muudetud vastavalt sellele, mida küsitlused parasjagu näitavad," ütles Pregliasco.

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

uus saade

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:20

Raadiouudised (04.09.2026 09:00:00)

09:14

FIFA süüdistab Euroopa jalgpalliliitu Infantino laimamises

09:04

Tugev vihm tekitab Pärnus probleeme Uuendatud

08:47

Holger Marjamaa: mulle pole ka külmetava muusiku tunne võõras

08:41

Keys tõrjus võidumängus viis matšpalli, Rõbakina ja Gauff samuti edasi

08:20

Opositsiooni hinnangul tahab Meloni valimissüsteemi enda kasuks ümber teha

08:15

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:05

U-16 jalgpallikoondis lõi Saksimaa eakaaslastele kaks vastuseta väravat

08:02

Keskerakonna fraktsiooni lagunemine tõi Kohtla-Järvel uue võimuliidu

07:40

Otse kell 12: ülevaade olukorrast Ukraina sõja rinnetel

anna oma hääl

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

03.09

Vaher võttis vastutuse: RKIK ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini

03.09

Eestile mürske lubanud indialaste firma: kahju kandsime hoopis meie

03.09

Sõja 1653. päev: Venemaa kaotas Ukraina rindel teist kuud järjest üle 40 000 sõduri Uuendatud

03.09

Tehisaru leidis Eestist tuhandeid seni kaardistamata põllusaari

03.09

Hambaarstide infosüsteemist lekkisid patsientide terviseandmed

03.09

Eestit ähvardab oht maksta Euroopa Rahurahastust saadud summa tagasi Uuendatud

02.09

Kaitseminister Hanno Pevkur astus ametist tagasi

03.09

Riigikokku naasvale Pevkurile vabastab koha Katrin Kuusemäe Uuendatud

03.09

Kohus mõistis noorpaari mõrvanud mehele eluaegse vangistuse Uuendatud

02.09

Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks

ilmateade

SPORT

09:14

FIFA süüdistab Euroopa jalgpalliliitu Infantino laimamises

08:41

Keys tõrjus võidumängus viis matšpalli, Rõbakina ja Gauff samuti edasi

08:05

U-16 jalgpallikoondis lõi Saksimaa eakaaslastele kaks vastuseta väravat

03.09

Paalberg naaseb platsile lähinädalatel

loe: kultuur

03.09

Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

03.09

Kaido Ole pani uuel näitusel halva tunde piltidesse

03.09

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" on enese leidmise lugu

03.09

Tšellist Edgar Moreau: interpreet on tõlk helilooja ja publiku vahel

loe: eeter

08:47

Holger Marjamaa: mulle pole ka külmetava muusiku tunne võõras

03.09

Psühhiaater: sõltuvustele ei ole imeravimit

03.09

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

03.09

Psühholoog: lapse jaoks on kõige olulisem julgeda oma ärevusest rääkida

Raadiouudised

03.09

Päevakaja (03.09.2026 18:00:00)

03.09

ERMi staatuse muutmine jõuab kooskõlastusringile

03.09

Maaelu Teadmuskeskuse uue hoone fuajee sai Oliver Soometsa loodud skulptuuri

03.09

Eestit ähvardab oht, et kaduma läinud mürsuraha tuleb Euroopa Liidule tagasi maksta

03.09

Raadiouudised (03.09.2026 15:00:00)

03.09

Palgad tõusid aastaga 5,5 protsenti

03.09

Euroopa Liidus kaalutakse Vene kodanikele karmimaid viisapiiranguid

03.09

Raadiouudised (03.09.2026 12:00:00)

03.09

Lääneranna vald ei leidnud huvilisi päikesepargi rajamiseks

03.09

Tartu korterite müügiturul on praegu pakkumisi rohkem kui ostjaid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo