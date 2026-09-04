Opositsiooni hinnangul tahab Meloni valimissüsteemi enda kasuks ümber teha

Meloni püstitas rekordi ning selle tähistamiseks korraldab tema erakond suure peo. Kohale peaks saabuma ligi 10 000 Meloni toetajat ning tema erakond avaldas 30-leheküljelise ülevaate valitsuse saavutustest.

Tuuakse esile, et riigis on loodud 1,3 miljonit uut töökohta, eelarvepuudujääk on saadud kontrolli alla ning kuritegevus näitab vähenemise märke.

Samal ajal väidab opositsioon, et Meloni muudab Itaalia valimissüsteemi viisil, mis soosib tema erakonda. "Meloni loeb värskeid küsitlustulemusi ja püüab luua endale sobivat valimisseadust," ütles vasaktsentristliku Itaalia Demokraatliku Partei juht Elly Schlein.

Ajaleht The Times kirjutab, et opositsiooni pahameele põhjuseks on valimisseaduse eelnõu, mille Meloni on parlamendi alamkojast läbi surunud ja mille üle peab nüüd hääletama veel senat. Kavandatav reform muudaks senise segasüsteemi puhtalt proportsionaalseks ning annaks vähemalt 42 protsenti häältest kogunud võimuliidule lisamandaate.

Kriitikute hinnangul võib see muudatus kahjustada opositsiooni positsiooni Lõuna-Itaalias. "See maksab meile lõunas 20 kohta," ütles Domenico De Santis, kes on Demokraatliku Partei juht Lõuna-Itaalias asuvas Puglia piirkonnas.

Meloni ise väidab, et lisamandaadid tagavad võitjale, olgu selleks vasak- või parempoolsed, parlamendis stabiilse enamuse.

Vett segab aga Roberto Vannacci esiletõus, keda toetab umbes seitse protsenti valijatest. Vannacci leiab, et Meloni on rändeküsimuses liiga leebe ning nõuab Ukraina abistamise lõpetamist.

"See tähendab, et Meloni koalitsioon jääb küsitlustes nüüd alla opositsioonierakondade peamisele vasakpoolsele koalitsioonile. Ja just seetõttu on nad tulnud uue ideega, korraldada teine voor," ütles küsitlusfirma YouTrend juht Lorenzo Pregliasco.

Selle raames kavandatakse kahe edukama nimekirja vahelist teist valimisvooru, mis võiks suunata Vannacci toetajad teises voorus Meloni bloki taha.

Pregliasco sõnul on valimisseadustega varem mänginud nii Itaalia vasak- kui ka parempoolsed erakonnad.

"See on neljas katse viimase 20 aasta jooksul ja kõik need on olnud suunatud vastaste takistamisele. Praegust algatust on halvasti juhitud ning seda on muudetud vastavalt sellele, mida küsitlused parasjagu näitavad," ütles Pregliasco.