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Pühapäeval on ilm sajune

ilm
Vihmane ilm.
Vihmane ilm. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
ilm

Pühapäeval liigub madalrõhulohk üle Eesti itta, mistõttu ilm tuleb sajune. Öösel on paiguti ka äikeseoht. Pärastlõunal madalrõhulohu eemaldudes pilvisus ja sajuhood Lääne-Eestist alates hõrenevad. Puhub tugev, valdavalt edelatuul, mis pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb.

Ööl vastu pühapäeva pilvisus tiheneb ja vihmsadu laieneb üle maa, kohati võib olla ka äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul 9 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on laialdaselt pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub tugevam edela- ja lõunatuul ning sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Päeval lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Kui ennelõunal sajab veel mitmel pool, siis pärastlõunal kohati. Tuul puhub valdavalt edelast 5 kuni 10, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ning pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Esmaspäeval sajab hooti vihma, tuul on mõõdukalt tugev ning öine õhutemperatuur jääb 7 kuni 13 kraadi vahele, päeval on sooja 13 kuni 16 kraadi.

Teisipäev toob kohatisi hoovihmasid saartele ja Ida-Eestisse, tuul puhub mõõdukalt põhjakaarest ja öösel on keskmiselt 8, päeval 15 kraadi.

Kolmapäev on Lääne-Eestis olulise sajuta, Ida-Eestis on aga sajusel, ning öine õhutemperatuur võib langeda paiguti lausa kolme kraadini, samas rannikul on kuni 12 kraadi. Päeval tõuseb õhusoe kuni 15 kraadini.

Neljapäev tuleb pisut soojem, aga sajusem.

Toimetaja: Marko Tooming

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