X!

Päästjad panid end Tallinna Lennusadamas proovile

Eesti
Merepäästevõistlused Tallinna Lennusadamas.
Merepäästevõistlused Tallinna Lennusadamas. Autor/allikas: ERR
Eesti

Igal aastal päästetakse merehädast mitusada inimest. Selleks et olla valmis erinevateks juhtumiteks, panid päästjad end proovile Tallinna Lennusadamas.

Tallinna Lennusadamas toimusid 11. merepäästevõistlused. Seda korraldab politsei- ja piirivalveamet ja võistluse mõte on see, et asjaosalised saavad harjutada, kuidas on päriselt inimest mere pealt päästa.

Aga selleks, et oleks üldse kedagi päästa, tuli esmalt kai pealt vette hüpata ja saada parvele, millega hätta jääda. Politsei- ja piirivalveameti merebüroo meeskonnavanem Egon Pendla rääkis, mis sellises olukorras edasi saab.

"Üldiselt on tegemist väikelaevadega ja väikelaevadel on kas mootoririkked või inimestega mingid jamad ja siis tegeleme sellega," lausus ta.

Politsei- ja piirivalveameti merepääste teenuse juht Raine Jeeberg rääkis, et igal aastal vajab päästmist umbes 300 merehädalist. See arv püsib aastast aastasse üldiselt sama.

"See (arv) on enam-vähem stabiilne, kõige rohkem sõltub talvistest jääoludest. Kui talvel on jääd, siis on meil palju kalureid, kes hätta satuvad, ja see tõstab oluliselt sündmuste arvu," ütles Jeeberg.

Suvel satuvad tihtipeale hätta nii SUP-laudurid kui ka lapsed täispuhutavatel madratsitel. Unustada ei saa ka jetiga sõitjaid, kes võivad hätta sattuda, kui ei tunne merd piisavalt hästi.

Vallo Vilta on olnud vabatahtlik merepäästja juba 25 aastat ning huvitavaid juhtumeid on kogenud küllaga.

"Üks oli see, kus otsiti abi ujumise käigus. Öeldi, et paat läks ümber, aga ta ei täpsustanud seda, et ta tegelikult hakkas ise ujuma kuskile poole. Siis me otsisime seda paati, paadi leidsime, aga inimest polnud. Kogu aeg rääkis telefonis meiega juttu. Lõpuks tuli välja, et ta ujus samal ajal ja rääkis telefoniga. Telefon oli pandud veekindlasse pakendisse," rääkis Vilta.

Toimetaja: Marko Tooming

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:45

Pühapäeval toimub taas Eestist alguse saanud maailmakoristuspäev

21:30

Viljandis peeti taas parandusfestivali

21:24

Arsenal pidi esimest korda kaotusekibedust maitsma

21:20

Fotod: Palamuse nunnukonkursil sai imetleda 53-kilost hiigelkõrvitsat

21:17

Pühapäeval on ilm sajune

21:13

Päästjad panid end Tallinna Lennusadamas proovile

20:50

Eesti tenniselootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

20:10

Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest

20:10

Euroopa riigid valmistuvad Venemaa hübriidrünnakuteks Uuendatud

19:41

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

18:10

USA jõudis Taani ja Gröönimaaga kokkuleppele Uuendatud

20:10

Euroopa riigid valmistuvad Venemaa hübriidrünnakuteks Uuendatud

18.09

Õiguskantsler kritiseeris kalendriaastapõhist pensioniiga

18.09

Eesti ja USA üritavad sõlmida haruldaste muldmetallide kokkuleppe

18.09

Tavaliseks peetud varjupaigakass osutus täiesti uueks metsikuks liigiks

15:19

Ar-Riyadi lennujaama lähedalt tõuseb musta suitsu ja leeke

06:52

Trump allkirjastas Venemaa-vastaste sanktsioonide seaduse

18.09

Venemaa nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Zvjagintsevi välisagendiks

17:42

NATO-l on 4000-leheküljelised plaanid eskalatsiooni juhuks idatiival

09:19

Madise kommunikatsiooninõunikuks saab Harrys Puusepp

ilmateade

SPORT

21:24

Arsenal pidi esimest korda kaotusekibedust maitsma

20:50

Eesti tenniselootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

20:10

Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest

19:41

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

loe: kultuur

16:09

Galerii: Lasnamäe paviljonis selgusid "Noore Maalikunstniku Auhinna" võitjad

14:50

Jürgen Rooste: enam pole mõtet õpilastele kodus midagi kirjutada jätta

13:20

Arvustus. Kolm autorit (ruumis) iseennast otsimas

12:31

Von Krahl ühendab 34. hooajal esimest korda jõud Eesti Draamateatriga

loe: eeter

13:57

Glen Pilvre: halb on siis, kui koduseadmed ei taha pealtkuulamist lõpetada

13:10

Taasasustatud lagritsaid kimbutab kiskjavabale Suur-Pakrile kolinud rebane

11:37

Rändurkass Kurri läbis kahe kuuga 15 000 kilomeetrit

18.09

Ele Kõlar: kummaline on tunnistada, et ma ei väärtustanud seda, mis oli

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (19.09.2026 18:00:00)

18.09

Rakvere teatris esietendub "Karin ja Indrek"

18.09

Läti parlamendi taristutasu Venemaa transiitveostele

18.09

Päevakaja (18.09.2026 18:00:00)

18.09

Kogemusnõustajad töötavad oma kutse loomise nimel

18.09

Valitsus ei langeta töötuskindlustuse maksemäära

18.09

Vene armee kaotused Ukrainas püsivad nädalas üle 10 000 sõduri

18.09

Eestis on puudu veel 30 kriisivalmidusega kauplust

18.09

Digiriigi reformiga luuakse riigi digikeskus

18.09

Raadiouudised (18.09.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo