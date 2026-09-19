Fotod: Palamuse nunnukonkursil sai imetleda 53-kilost hiigelkõrvitsat

Traditsiooniline suur Paunvere väljanäitus ja laat meelitas Palamusele 20 000 inimest. Enim pakkusid uudistamist nunnud ehk eriskummalised või hiigelsuured köögiviljad.

Palamuse nunnukonkursil sai imetleda 53-kilost hiigelkõrvitsat. Omaniku sõnul vajab sellise hiiglase kasvatamine lisaks rammusale pinnasele ka rohkelt armastust.

"Pead ikkagi teda käima paitamas, kastmas. Umbrohtu tal ei tule, sest kõrvits on ju nii suur. Aga kapsast veel eriti, sest kapsaussid on nii usinad,," ütles hiigelkõrvitsa omanik Toomas Puusepp.

Puusepa hiigelviljad, 53- ja 42-kilone kõrvits ning 14-kilone kapsas, saabusid väljanäitusele murutraktoril. Pirakad saadused leidsid laada oksjonil uued kodud.

Kui nunnutelgis võis näha tõelisi hiiglasi, siis aednike jaoks pakkus tänavune köögiviljaaasta vastakaid tundeid.

"Ei tohi kurta. Võrreldes eelmise aastaga see aasta täitsa saaki saime. Kõik kasvas. Ma tänase müügi üle võiks küll kurta, rahvast ei ole nii palju nagu eelmised aastad on olnud," ütles köögiviljakasvataja Tatjana.

Kevadised jahedad ja vihmased ilmad rikkusid aga avamaa kurgi- ja tomatisaagi pea täielikult ning kodumaise köögivilja turustamist raskendab odavam importkaup.

"Aasta ei olnud eriti saagikas. Kurke on poole vähem kui mullu. Kui varem korjasime kevadel 300 kilo kurke, siis praegu viime kokku ainult 300 kilo Tartu poodidesse, varem viisime 300 kilo ühte poodi ja 300 kilo teise," lausus köögiviljakasvataja Igor.

Samal ajal suutis kohalikku jahedust trotsida hoopis eksootilisem vili. Lõuna-Eesti arbuusikasvataja Raimo sai kätte lausa neljatonnise saagi.

"Meie kasvatame avamaal, niimoodi et meil on kile alla pandud ja kevadel kattelooriga matad neid ilusti ja hoiad soojas ja teki all nagu iseennastki ja niimoodi nad kasvavad," lausus ta.

Paunvere väljanäitus toimus juba 27. korda.