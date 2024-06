Eurovalimistel olid edukamad paremerakonnad

Ülevaade valimistulemustest liikmesriikides esmaspäeval kella 01:52 seisuga:

- Paremparteid saavad kohti juurde;

- EPP ehitab bastioni vasak- ja paremäärmuslike erakondade vastu, ütles Euroopa Komisjoni president ja EPP liige Ursula von der Leyen;

- Osalus oli esialgsetel andmetel 51 protsenti, eelmistel valimistel oli see 50,66 protsenti;

- Prantsusmaal saavutas parima tulemuse Le Peni partei;

- Saksamaal võitis opositsioonis olev paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) 30,2 protsendiga, kuid väga suure tõusu tegi Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis kogus 16,2;

- Itaalias võitis eurovalimised peaminister Giorgia Meloni konservatiivne partei Itaalia Vennad, mis lävepakuküsitluse kohaselt võitis 26-30 protsenti häältest;

- Poolas saatis edu peaminister Donald Tuski tsentristlik Kodanike Liitu (KO), mis edestas oma peamist rivaali, euroskeptilisest Seaduse ja Õigluse Parteid (PiS);

- Ungari peaministri Viktor Orbani partei Fidesz võitis valimised mittetäielike tulemuste kohaselt 43,8 protsendiga, teiseks jäi Peter Magyari juhitav opositsiooniline Tisza erakond 31 protsendiga;

- Austrias saatis suurim edu paremäärmuslikku Vabaduspartei (FPÖ) 27 protsendiga, kantsler Karl Nehammeri konservatiivne Rahvapartei sai 23,5 protsenti häältest ja opositsioonilised sotsiaaldemokraadid 23,0 protsenti;

Üle-euroopaliselt saavad kohti juurde paremparteid

Euroopa Parlamendi valimiste esialgsed tulemused näitavad edu parempoolsetele parteidele ning kohtade kaotust vasakpoolsetele ja liberaalsetele erakondadele.

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi tulemusi koondava veebilehe ülevaate kohaselt oli pisut pärast südaööd, kui andmed olid laekunud 26 riigist, Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni kuuluvad erakonnad 191 kohta, mida on 15 võrra rohkem kui töö lõpetanud 2019. aastal valitud koosseisus. Eestist kuulub EPP saadikurühma Erakond Isamaa.

Suuruselt teise saadikurühma moodustaksid küll sotsiaaldemokraadid (S&D) 135 kohaga, kuid eelmises europarlamendi koosseisuga võrreldes kaotaksid nad neli kohta. Eestis on S&D liige Sotsiaaldemokraatlik Partei.

Suure kukkumise teeb oodatult liberaalseid parteisid ühendav Uueneva Euroopa (Renew Europe, RE) fraktsioon, mille eelmise koosseisu 102 kohast jääb küsitlustulemuste kohaselt järgi 83. Eestist on Renew liige Reformierakond.

EPP-st paremale paigutatav rahvuslik-konservatiivne Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR) suureneb eelmise koosseisu 69 kohalt esialgsetel andmetel 71-liikmeliseks.

Veelgi parempoolsemaks hinnatav fraktsioon Identiteet ja Demokraatia (ID), kuhu Eestist kuulub Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) peaks samuti kohti juurde võitma – eelmise koosseisu 49-liikmelisest fraktsioonist saab esialgsetel andmetel 57 saadikuga fraktsioon.

Suure kukkumise teevad läbi rohelised, mille eelmise koosseisu 72 kohast võib prognooside kohaselt järele jääda 53.

Väiksemaks jääb ka Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon (GUE/NGL), mille 37 kohta kahaneb esialgsete andmete kohaselt 35-ni.

Fraktsioonilise kuuluvuseta saadikuid on esialgsete andmete kohaselt europarlamendi uues koosseisus 45 saadikut ning 50 saadikut on sellised, kes ei kuulu ühessegi ametist lahkuva parlamendikoosseisu fraktsiooni.

Euroopa Parlamendi pühapäeval selguvas koosseisus saab olema 720 saadikut, töö lõpetanud koosseisu oli 705 saadikut.

Tavapäraselt on Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud EPP, sotsiaaldemokraadid ja liberaalid.

Euroopa Parlament. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Von der Leyen: me ehitame bastioni vasak- ja paremäärmuse vastu

Paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP) ehitab bastioni vasak- ja paremäärmuslike erakondade vastu, ütles Euroopa Komisjoni president ja EPP liige Ursula von der Leyen pühapäeval.

Selline oli von der Leyeni esmane kommentaar esialgsetele europarlamendi valimistulemustele, mis näitasid, et EPP jääb seal suurimaks fraktsiooniks, kuigi prognooside kohaselt saavutasid suurima edu paremäärmuslikud, euroskeptilised natsionalistlikud parteid.

"Ühtegi enamust ei saa moodustada ilma EPPta ja üheskoos... ehitame bastioni vasak- ja parempoolse äärmuse vastu," ütles von der Leyen, keda arvatakse saavat ka Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu juhiks.

Osalus eelmise valimistega pea võrdne

Euroopa Parlamendi valimistel osales esialgsetel andmetel 51 protsenti hääleõiguslikest EL-i kodanikest, mis on pea sama kui viis aastat tagasi.

2019. aastal osales europarlamendi valimistel 50,66 protsenti valijatest.

Lõplikud osalusnumbrid võivad siiski veel muutuda, kuna kõikidest riikidest ei ole veel täpsed andmed laekunud, ütles Euroopa Parlamendi pressiesindaja umbes 21.45 ajakirjanikele.

Prantsusmaal võitis Le Peni Rahvuslik Liikumine

Prantsusmaa parempopulistlik Rahvuslik Liikumine, mille liider on Marine Le Pen, võitis Euroopa Parlamendi valimistel president Emmanuel Macroni erakonda mäekõrguselt, kogudes lävepakuküsitluste kohaselty 32 protsenti häältest Macroni liberaalse partei 15 protsendi vastu.

Kaotuse tõttu saatis Macron parlamendi laiali ja kuulutas välja erakorralised valimised.

Prantsusmaalt läheb Euroopa Parlamenti 81 saadikut.

Saksamaal võitis CDU, parempopulistlik AfD teine

Saksamaal võttis küsitluste kohaselt suurima häältesaagi opositsioonis olev paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) 30,2 protsendiga, kuid väga suure tõusu tegi Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis suurendas oma toetust pea poole võrra, kogudes 16,2 protsenti häältest võrreldes 2019. aasta 11 protsendiga. Seda on rohkem kui ühelgi praeguse koalitsiooni erakonnal

Kantsler Olaf Scholzi sotsiaaldemokraadid (SPD) said 14 protsenti häältest, võrreldes eelmise korra 15,8 protsendiga.

Koalitsiooni kuuluv roheliste partei oli aga suurim kaotaja, kogudes küll 11,9 protsenti häältest, mis on aga 8,6 protsendipunkti vähem kui eelmine kord.

Kolmas koalitsioonipartner, majandusvabaduse eest seisev liberaalne erakond Vabad Demokraadid (FDP) sai viis protsenti häältest, eelmine kord said nad 5,4 protsenti.

Saksamaalt läheb Euroopa Parlamenti 96 saadikut.

Itaalias võitis peaminister Meloni partei Itaalia Vennad

Itaalias võitis eurovalimised peaminister Giorgia Meloni konservatiivne partei Itaalia Vennad, mis riikliku ringhäälingu RAI küsitluse kohaselt võitis 26-30 protsenti häältest.

Teiseks tuli vasaktsentristlik opositsiooniline Demokraatlik Partei (PD) 21-25 protsendi häältega.

Teine peamine opositsioonipartei, Viie Tähe Liikumine, sai 10–14 protsenti, samas kui kadunud Silvio Berlusconi asutatud Forza Italia, mis kuulub ka valitsusse, oli neljandal kohal 8,5–10,5 protsendiga, edestades potentsiaalselt oma kunagist liitlast, paremäärmuslikku Liigat, millele prognoositakse 8-10 protsenti häältest.

Itaalia Vennad said 2019. aasta eurovalimistel kõigest 6,4 protsnti häältest, kuid tegid 2022. aasta parlamendivalimistel suure tõusu, võites valimised 26 protsendiga.

Meloni partei juured ulatuvad tagasi neofašistlikusse rühmitusse ja tema 2022. aasta võit andis tooni paremäärmuslaste edule kogu Euroopas, sealhulgas ka eurovalimistel, kus on näha paremradikaalsete parteide märgatavat tõusu.

Meloni valitseb Roomas koos paremtsentristliku Forza Italia ja Liigaga, esitledes seda eeskujuna järgmisele Euroopa Liidu juhtkonnale, kus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen võib oma teise ametiaja kindlustamiseks vajada ECR-i saadikurühma toetust, mille üheks keskseks jõuks on just Itaalia Vennad.

Itaaliast läheb Euroopa Parlamenti 76 saadikut.

Hispaania paremtiiva võit andis löögi sotsialistist peaministrile

Hispaanias võitis Euroopa Parlamendi valimistel esikoha paremtsentristlik Rahvapartei (PP), mis saab esialgsetel andmetel 22 kohta riigile eraldatud 61 mandaadist

Sellega ületasid nad peaminister Pedro Sancheze sotsialiste, kes said 20 kohta.

Kui loetud oli 99,7 protsenti häältest, oli kolmandal kohal saavutas paremäärmuslik Vox kuue eurosaadikuga, saades parema tulemuse kui eelmise korra neli mandaati.

Kokku võitsid paremerakonnad peaaegu 50 protsenti häältest, vasakpoolsed aga 43 protsenti.

Vasakpoolsed hääled jagunesid kolm kohta saanud valitsuskoalitsiooni noorema partneri Sumari ja endise võrdõigusministri Irene Montero juhitud tugevalt vasakpoolse Podemose vahel, kes sai kaks kohta.

Poolas saatis edu peaminister Tuski parteid

Poolas saatis küsitlustulemuste kohaselt edu peaminister Donald Tuski tsentristlik Kodanike Liitu (KO), mis kogus oma peamisest rivaalist, euroskeptilisest Seaduse ja Õigluse Parteist (PiS) märksa rohkem hääli.

Uuringufirma IPSOS korraldatud küsitluse kohaselt kogus KO 38,2 protsenti häältest, edestades 33,9 protsenti saanud PiS-i. KO partnerid detsembris võimule saanud Euroopa-meelses koalitsioonivalitsuses, paremtsentristlikud Kolmas Tee ja Vasakpoolsed, said vastavalt 8,2 protsenti ja 6,6 protsenti. Paremäärmuslik Konföderatsiooni partei kogus 11,9 protsenti.

"Oleme näidanud, et meie valikutel, meie jõupingutustel on palju laiem mõõde kui ainult meie rahvuslikud küsimused... oleme näidanud, et oleme Euroopa jaoks lootusemajakas," ütles Tusk pärast küsitlustulemuste teatavaks tegemist oma toetajate poole pöördudes. "Saksamaa võimulolijatel pole põhjust rõõmustada ja Prantsusmaal on põhjust dramaatiliseks kurbuseks," tõdes Tusk ja lisas: "Suurtest riikidest on Poola näidanud, et demokraatia võidutseb siin."

Poolastläheb Euroopa Parlamenti 53 saadikut.

Ungaris võidab peaminister Orbani partei Fidesz

Ungari peaministri Viktor Orbani parempoolne Fideszi partei võitis Euroopa Parlamendi valimised 43,8 protsendiga, näitasid osalised tulemused.

Teiseks jäi Peter Magyari juhitav opositsiooniline Tisza erakond 31 protsendiga.

Kui loetud oli 40 protsenti häältest, andis projektsioon Fideszile Euroopa Parlamendis 11 kohta ja Tiszale seitse kohta.

Ungarist läheb Euroopa Parlamenti 21 saadikut.

Austrias saatis suurim edu paremäärmuslikku Vabadusparteid

Austrias saatis lävepakuküsitluste kohaselt suurim edu paremäärmuslikku Vabaduspartei (FPÖ), millele anti 27 protsenti häältest. Kantsler Karl Nehammeri konservatiivne Rahvapartei sai 23,5 protsenti häältest ja opositsioonilised sotsiaaldemokraadid kogusid 23,0 protsenti.

Neile järgnesid rohelised ja liberaalne partei Neos, millele mõlemale prognoositi 10,5 protsenti häältest.

Austriast läheb Euroopa Parlamenti 20 saadikut.