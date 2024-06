AfD kongress Essenis algas kokkupõrgetega

AfD sai hoolimata arvukatest skandaalidest juunis peetud Euroopa Parlamendi valimistel parima tulemuse alates partei loomisest 2013. aastal.

Kongressist võtab osa umbes 600 delegaati. Essenisse on toodud korda valvama tuhanded politseinikud. Võimude prognooside järgi võib AfD vastasest meeleavaldustest osa võtta kuni 80 000 inimest.

"Rüttenscheldi kvartalis leidis aset mitu häirivat vägivaldset aktsiooni. Demonstrandid, mõned kapuutsides, ründasid julgeolekujõude. Kinni peeti mitu inimest," teatas Nordrhein-Westfaleni liidumaa politsei.

Ametnikud on hoiatanud, et vägivallatsejate hulgas võib olla vasakäärmuslasi.

"Oleme siin ja jääme siia," kuulutas AfD kaaspresident Alice Weidel kongressi avades. "Meil on õigus pidada kongressi nagu kõigil parteidel," lisas ta.

AfD kongressiga seotud julgeolekumurede kõrval teeb ametivõimudele peavalu ka jalgpalli Euroopa meistrivõistlused. Viimane Saksamaa ja Taani mäng peetakse laupäeva õhtul Dortmunds, Essenist mitte väga kaugel.

AfD sai europarlamendivalimistel 16 protsenti häältest, mis andis opositsioonis olevate konservatiivide CDU-CSU järel teise koha, kuid edestas võimukoalitsiooni kuuluvaid kantsler Olaf Scholzi sotsiaaldemokraate.

Jaanuaris 22 protsendini tõusnud toetust vähendasid aga valimiste ajaks skandaalid, mis tabasid muu hulgas erakonna esikandidaati Maximilian Krah'd.

"Ma usun, et partei on viimastel kuudel palju õppinud ja on tulevikus juhtivaid kandidaate esitades väga ettevaatlik," ütles uueks ametiajaks kandideeriv kaaspresident Weidel neljapäeval väljaandele Politico.

Krah'd süüdistati esialgu kahtlastes sidemetes Venemaa ja Hiinaga, seejärel tuli ta välja natse õigustava avaldusega, mispeale visati AfD europarlamendi paremäärmuslikust Identiteedi ja Demokraatia (ID) rühmast välja.

Pärast valimisi jättis AfD kõigi hädade põhjuseks peetava Krah' Brüsselisse lähetatavast delegatsioonist välja, kuid ID ei tundu tahtvat erakonda tagasi võtta.

Kongressil pannakse muu hulgas hääletusele ettepanek loobuda kahe parteijuhi tavast. Edaspidi oleks üks president ja peasekretär.

Kui algatus läbi läheb, kaotab tõenäoliselt koha teine kaaspresident Tino Chrupalla, oletab Saksa meedia.

Chrupalla ja Weidel on mõlemad toetanud peasekretäri ametkoha loomist, mis nende arvates aitaks muuta erakonda 2025. aasta Saksa parlamendivalimiste ajaks professionaalsemaks.

Septembris ootavad ees kolme Ida-Saksa liidumaa valimised, kus AfD juhib arvamusküsitlustes.