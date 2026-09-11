Raketisüsteemi HIMARS laskemoon jõuab Eestisse

2022. aasta lõpus allkirjastas riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) lepingu mitmikraketi süsteemide hankimiseks Eestile. USA patarei jäi tollal Eestisse kaitseväe meeskondade väljaõppeks, kuni Eesti oma süsteemid saabuvad. Laskeseadeldised saabusid eelmise aasta kevadel.

Eesti on tellinud Lockheed Martinilt laskemoona nii 70 kilomeetrise kui 300 kilomeetrise laskeulatusega. Pevkur ütles, et 300 kilomeetrise laskeulatusega rakette ATACMS USA praegu liitlastele ei tarni.

"Eesti inimesed, kes peavad sellega tegelema ja komplekteerima, on USA-s. Kui komplekteerimine lõpeb, hakkab transport Eesti poole. Millal see täpselt võib juhtuda, on väga keeruline öelda, aga loodetavasti lähiajal on nad Eestis kohal," sõnas Pevkur.



"See, mis puudutab ATACMS-moona, siis see jätkuvalt lähtuvalt Iraani sõjast ei ole Ameerika administratsiooni poolt liitlastele vabaks lastud. Nii et seda ei saa praegu," lisas Pevkur.