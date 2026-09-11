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Raketisüsteemi HIMARS laskemoon jõuab Eestisse

Eesti
Mitmikraketiheitjate HIMARS üleandmine Eesti kaitseväele 2025. aasta aprillis.
Mitmikraketiheitjate HIMARS üleandmine Eesti kaitseväele 2025. aasta aprillis. Autor/allikas: Kermo Pastarus
Eesti

Raketisüsteemi HIMARS laskemoon jõuab Eestisse, kuid USA ei anna pikema laskeulatusega rakette. Eesti esindajad on praegu Ameerika Ühendriikides ja komplekteerivad rakette, ütles kaitseminister Hanno Pevkur. Saadetis võib kohale jõuda septembris.

2022. aasta lõpus allkirjastas riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) lepingu mitmikraketi süsteemide hankimiseks Eestile. USA patarei jäi tollal Eestisse kaitseväe meeskondade väljaõppeks, kuni Eesti oma süsteemid saabuvad. Laskeseadeldised saabusid eelmise aasta kevadel.

Eesti on tellinud Lockheed Martinilt laskemoona nii 70 kilomeetrise kui 300 kilomeetrise laskeulatusega. Pevkur ütles, et 300 kilomeetrise laskeulatusega rakette ATACMS USA praegu liitlastele ei tarni.

"Eesti inimesed, kes peavad sellega tegelema ja komplekteerima, on USA-s. Kui komplekteerimine lõpeb, hakkab transport Eesti poole. Millal see täpselt võib juhtuda, on väga keeruline öelda, aga loodetavasti lähiajal on nad Eestis kohal," sõnas Pevkur.

"See, mis puudutab ATACMS-moona, siis see jätkuvalt lähtuvalt Iraani sõjast ei ole Ameerika administratsiooni poolt liitlastele vabaks lastud. Nii et seda ei saa praegu," lisas Pevkur.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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