Ungari opositsioon lubab riigi majanduse stagnatsioonist välja tuua

Magyar, kelle paremtsentristlikul parteil on enamikus arvamusküsitlustes kindel edumaa valitseva Fideszi ees, kujutab endast suurimat poliitilist väljakutset rahvuspopulistlikule peaministrile Viktor Orbánile, kes pärast 15 aastat võimul olemist seisab silmitsi inflatsioonist räsitud majanduse elavdamisega.

Magyar teatas oma Ungari Uue Kursi plaanist toetajatele partei kongressil Nagykanizsa linnas.

"Me vajame Ungaris majanduskasvu, investeeringuid, prognoositavat finants- ja majanduspoliitikat," ütles Magyar, lisades, et Tisza võitleb korruptsiooni vastu ja ostab tagasi riigivara, mis tema sõnul on viimase 15 aasta jooksul varastatud. Tisza plaani peamised sammased on ulatuslik tervishoiureform koos 500 miljardi forinti (1,5 miljardi euro) suuruse lisarahastusega aastas, ulatuslik üürikorterite ja elamute ehitusprogramm, riigiraudteede moderniseerimine EL-i ja riiklike vahendite abil ning investeeringud elamute energiatõhususse ja haridusse.

Magyar, endine valitsuse siseringi liige, kes eelmisel aastal Ungari poliitikasse tungis, lubas Ungarile kindlustada umbes 20 miljardi euro väärtuses külmutatud Euroopa Liidu vahendeid, mida Budapest pole aastaid saanud Brüsseli ja Orbáni vaheliste konfliktide tõttu. Euroopa Komisjon leiab, et Orbani valitsus õõnestab demokraatiat ja talub korruptsiooni, Orbán on need süüdistused tagasi lükanud.

Parlamendivalimised peaksid toimuma järgmise aasta alguses, kuigi kuupäeva pole veel määratud. Juunis võttis parlament vastu Orbáni 2026. aasta valimisaasta eelarve, mis sisaldab suuri maksukärpeid peredele, kes on Fideszi jaoks oluline demograafiline rühm.