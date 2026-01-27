Küsitlus näitab Ungari opositsiooni edu Orbani partei ees

Uuringufirma Zavecz Researchi 19.–24. jaanuaril läbi viidud ja uudistesaidil Telex avaldatud küsitluse tulemused näitasid, et oma otsuse teinud valijate seas oli Tisza toetus 49 protsenti, mis on väike tõus võrreldes novembri 47 protsendiga, samas kui Fideszi toetus oli 39 protsenti, mida on ühe protsendipunkti võrra rohkem kui novembri küsitluses. Äärmusparempoolset parteid Mi Hazank (Meie Kodumaa) toetas viis protsenti otsustanud valijatest.

Uuringu kohaselt oli Tiszal ülekaalukas toetus alla 39-aastaste valijate seas, kus teda toetas 41 protsenti valijatest, samas kui Fideszit pooldas noorematest valijatest ainult 22 protsenti. Kuid üle 59-aastaste valijate seas juhtis Fideszi partei Tisza ees 38 protsendiga 35 protsendi vastu. Algharidusega inimeste seas juhtis Fidesz Tisza ees 38-27, samuti oli Fideszi toetus suurem valijate seas, kes elavad maal ja väikelinnades.

Enamik küsitlusi näitab, et Fidesz jääb Tiszast maha, seda hoolimata valitsuse sammudest, millega valitsus on püüdnud valijaid kolm aastast kestnud majandusliku stagnatsiooni järel meelitada, märkis uudisteagentuur Reuters.

Valitsusmeelsed küsitlused näitavad siiski Fideszi edumaad.

Rahvuspopulist Orbán, kes on võimul alates 2010. aastast, seisab 12. aprillil toimuvatel parlamendivalimistel esimest korda 16 aasta jooksul silmitsi tugeva väljakutsega. Tisza parteid juhib endine valitsuse siseringi liige Peter Magyar.

Orban on raaminud 2026. aasta valimisi kui valikut sõja ja rahu vahel, väites, et Ukraina ei vääri toetamist ja kujutades oma valitsust ainsa turvalise valikuna. Tisza, mis sisenes poliitikasse 2024. aastal, on öelnud, et kavatseb ohjeldada korruptsiooni, vabastada miljardeid eurosid külmutatud Euroopa Liidu vahendeid majanduse elavdamiseks ja kinnitada Ungari positsiooni EL-i liikmena.

Hääletustel on eeldatavasti suur mõju Euroopale ja selle parempopulistlikele poliitilistele jõududele. Orbán, kes on USA presidendi Donald Trumpi liitlane, on sageli EL-iga konfliktis olnud demokraatlike väärtuste pideva nõrgenemise pärast Ungaris, mida ta ise eitab, samuti on Ungari tegevuse tõttu juba aastaid tugevalt takistatud EL-i ühtse välispoliitika kujundamine.