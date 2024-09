Autokoolid: palume juhieksamilt eemaldada kõik uued küsimused

"Tegemist on paanikaga, aga paanikas tehtud otsused ei ole need, mida me hetkel vajame," märkis liit reedel tehtud pöördumises.

Neljapäevaks ja reedeks peatas transpordiamet teooriaeksamid, et kõik uued küsimused üle kontrollida. "Oleme taaskord üle vaadanud ligi 400 küsimust ning saime aru, et viis protsenti neist võisid olla mitmeti mõistetavad või keeruliselt sõnastatud," märkis transpordiameti liiklusteenistuse direktor Joel Jesse.

Autokoolide liit leiab, et transpordiameti kommunikatsiooni stiili nägi seekord kogu riik.

"Transpordiameti edasine tegevus tekitab imestust. Selle asemel, et tuua tagasi eelmiste eksamiküsimuste komplekt ja kriis lõpetada, peatati kogu eksamineerimine üle Eesti kaheks päevaks. Väidetavalt jõutakse selle ajaga uued eksamiküsimused korrastada. Tuletame meelde, et hange lõppes aasta tagasi. Kui ametnikud ei suutnud korrastada neid küsimusi terve aasta jooksul, siis kahe päevaga pole seda ilmselgelt võimalik teha," seisab pöördumises.

"Täna ei ole transpordiametis spetsialiste, kes oskaksid eristada ebakvaliteetseid küsimusi. Sellele viitab kasvõi küsimuste valik, mis esitati avalikkusele – kõik kolm avaldatud küsimust sisaldasid vigu. Probleemid on niivõrd sügavad, et nende kõrvaldamine võib võtta nädalaid, kui mitte kuid. Muuhulgas eeldab see erialaspetsialistide kaasamist. Seega näeme juba täna, et olukord ei muutu paremaks ning võimalik kriis jätkub."

"Me endiselt palume transpordiametil esmakorras eemaldada kõik uued küsimused ja siis algatada põhjalik audit. See võimaldab lahendada kriisi päeva pealt – taastada koolitajate töö ja tagada riigi julgeolek," märkis liit. "See lahendus on niivõrd ilmne, et meie jaoks on arusaamatu, miks seda ei tehta? Kas meie ja avalikkuse eest soovitakse midagi varjata?" küsis liit.

Suunatust mahavaikimisele iseloomustab liidu hinnangul ka see, et amet on eemaldanud oma digiajakirjast "Teejuht Sügis 2024" teabe uute eksamiküsimuste kohta (lk 66-67), asendades selle kiiresti reklaamiga.

Transpordiamet sai hanke tulemusena 1200 teooriaeksami küsimust koos vastuste variantidega, mille koostasid valdkonna eksperdid (PhD Juri Ess, OÜ Teooria, Vitali Nester). Hankega saadud küsimuste eelkontrollis eemaldati kohe ligi 100 küsimust, hiljem on amet eemaldanud veel ligi 20 küsimust.

Transpordiamet teatas 19. septembril, et uuendas liiklusteooriaeksami küsimusi, et need rohkem reaalsetele olukordadele vastaksid, kuid küsimuste raskusaste jäi ameti kinnitusel endiseks.

Rasketehnika teooriaeksamite uued küsimused võeti kasutusele üle-eelmisel nädalal, B-kategooria eksamitel on uued küsimused alates 19. septembrist ning A-kategooria eksamitel hakatakse neid kasutama alates 30. septembrist.

Autokoolide liidu hinnangul võttis transpordiamet kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme. Liidu sõnul tuleb tekkinud kaose tõttu vastutavatel ametnikel ametist tagasi astuda.