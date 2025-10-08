X!

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

Arvamus
Laura Kipper
Laura Kipper Autor/allikas: Anu Ansu
Arvamus

Muuseum ei ole poliitilise võitluse areen, vaid koht, kus ühiskond saab end ausalt peeglist vaadata. Muuseum peab jääma ruumiks, kus võib kõnelda ka ebamugavatel teemadel ilma hirmuta siltide, tsensuuri või poliitilise surve ees. ERM-i direktor Laura Kipper kirjutab muuseumi hooaja avapeost tõukunud aruteludest.

1919. aastal ilmus Albert Kivikase futuristlik ja toonases ajastus teksti ja sõnaga julgelt mängiv jutukogu "Lendavad sead", mis Friedebert Tuglase sõnutsi "on kui terasvedru, mis painutades ussina sirgu viskab. Veel enam, ta on kui väike krokodill, kes painutaja sabaga jalust maha lööb". 

Jutukogu pealkirja kasutas paar aastat hiljem riigikogus poliitilises debatis kirjanduse riikliku toetamise teemal haridusminister Heinrich Bauer kõigi Eesti kirjanike sildistamiseks: "Meil polegi mingit kirjandust, on vaid eesti hingeelule võõrad ohverdet konnad, lendavad sead ja roosad seelikud…"*

Septembri lõpus toimus Eesti Rahva Muuseumis meie hooaja avasündmus, mis on mõnedelt poliitikutelt pälvinud sel tundlikul valimiseelsel ajal reljeefseid sõnavõtte ja arvamusavaldusi. Muuseumile omaselt kuulame tähelepanelikult kõiki arvamusavaldusi, nii neid, mis kriitilised, kui ka neid, mis toetavad.

Hooaja avamine oli sõna, teaduse ja muusika pidu. Rääkisime juba avatud näituste saamislugudest ning uurisime kriitiliselt eesootavate näituste loomisega seotud küsimusi. Tutvustasime digiloomingukonkursi osalejaid ja õnnitlesime võitjaid, tutvustasime 13. sajandist pärineva Kukruse emanda uurimislugu ning tehisaru ja digipärandi seoseid, viisime külastajaid ERM-i tagatubadesse ja rääkisime, mil viisil tänapäeva muuseum toimib, hakkama saab ja külastajaid kaasab. Külastajad olid rõõmsad ja rahul, heade sõnade tagasisidetulv tõendab meile seda.

Aga siis on tõesti paar sõnavõttu ning kajastust meedias ja ühismeedias ja agressiivsed e-kirjad meie isiklikes postkastides, mis keskenduvad vaid ühe artisti pärast keskööd aset leidnud etteastele, mis moodustas vaevalt 1/20 kogu meie programmist sel õhtul ning mis justkui jääbki raamistama kogu programmi. Esines Valge Tüdruk, kelle etenduse sobilikkust ja kohasust Eesti Rahva Muuseumisse on need kriitilised kirjad kahtluse alla seadnud.

Sel õhtul oli lava ees noori ja vanu, mehi ja naisi ning muuseumist ei lahkunud olulisemalt rohkem inimesi kui mõnikord mõnelt muult kultuurisündmuselt olenemata põhjusest – kas šokist või igavusest, ootamatu peavalu või teema tõttu, mis sel õhtul ei kõnetanud. Keerulistest teemadest rääkides on vaja takti. See, mis sobib pühapäevahommikusse või laupäeva kesköösse, on erinev ja usun, et suutsime seda tajuda.

Kogu maailmas ja ka meil Eestis on rünnaku alla jäänud nii mõnigi kultuuriinstitutsioon, mis on julgenud tuua nähtavale teemasid, mis jäävad peavoolust eemale ja räägivad näiteks vähemuste viisidest ühiskonnas toimida.

Septembrikuine Eesti muuseumide sügiskonverents tõi teravalt fookusesse pärandi ja poliitika polariseerunud maailmas. Konverentsi külalised Slovakkiast ja Poolast näitasid oma kogemuse varal, kui õhkõrn on piir, mis jookseb tsensuuri ja sellest lähtuva enesetsensuuri vahel. Ja kui kiiresti kõik võib poliitilise surve tõttu muutuda – muuseumide rahastuse kärpimine, muuseumijuhtide valimine lähtuvalt poliitilisest meelsusest ning muuseumide sulgemine on muutunud viisideks, millega kontrollida ühiskonda.

Minu seisukoht on ühene: muuseumides toimuv ei tohi mingilgi viisil olla poliitilise võitluse tandriks.

Maailm oma mitmekesisuses ning inimene oma mitmetahulisuses on kordades rikkam kui "keskmine inimene", kellele peaksime oma programmi justkui mõnede arvajate arvates suunama. Töötame jätkuvalt selle nimel, et ERM oleks avatud kõigile ja me ei välista ega tsenseeri ühtegi suunda, kultuurinähtust ega teemat, vaid anname võimaluse kõigile tunda, et nad on osa tervikust ning neil on hääl.

See niit, mis meid kultuuriruumi ja kogukonnana seob, peab olema nii tugev, et aktsepteerida kõiki vaateid ja neidki hääli, mis tekitavad ebamugavust ja millele oleks lihtsam mitte mõelda.

Luban, et ERM on ühiskonnas mõnikord endiselt "terasvedru, mis painutades ussina sirgu viskab. Veel enam, ta on kui väike krokodill, kes painutaja sabaga jalust maha lööb." Ja kui meid ka seetõttu mõnikord lendavateks sigadeks tituleeritakse, ehk annab see põhjust kõigile aina rohkem muuseume külastada, et veenduda, kes ja kuidas lendab ning kuhu.

* Erni Hiire kogu "Ohverdatud konn" oli sarnaselt otsinguline ning eksperimentaalne kui Albert Kivikase "Lendavad sead". Vt ka August Alle "Laul kleidist helesinisest ja roosast seelikust".

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

07.10

Hildegard Kivisaar: Angela Merkeli vale käik vales mängus

07.10

Raul Eamets: miks vanad mehed sündimuse pärast muretsevad?

07.10

Harri Tiido: kas Venemaal on tulevikku?

07.10

Kristjan Kuhi: lähiaastatel näeme salvestuslahenduste kasvu

07.10

Piret Viirpalu: rakenduskõrgharidust vajab nii tervishoid kui ka julgeolek

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

10:43

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

06.10

Berk Vaher: äkki on hoolivus punk?

04.10

Kaarel Tarand: läks aga laande lauluga

VIIMASED UUDISED

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

11:16

Vabariiklaste kandidaat astub kriitikute kiuste New Yorgi valimistulle

11:14

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

10:59

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:49

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

10:45

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

10:40

Land: krooniline matemaatikaõpetajate põud jätab hätta tuhanded noored

10:27

Brüsselis algab neli päeva kestev Arvo Pärdi festival

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

10:19

Eesti jalgpallur leidis Itaalias uue koduklubi

10:16

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:10

Alpinist Kunnar Karu: märg lumi on mägedes kõige raskem ilmastikunähtus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo