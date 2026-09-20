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Esmaspäeval on sooja kuni 17 kraadi

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Meie ilma kujundab Põhja-Euroopat kattev mitme keskmega madalrõhuala. Üks kese liigub Põhja-Soome kohalt kirdesse, selle lohus areneb Põhjalahel uus pööris, liigub itta ja kannab oma servas merelt üle Eesti järgmised vihmapilved. Homme pärastlõunal koondub madalrõhkkonna kese Loode-Venemaale, selle tagalas pöördub Eestis tuul lääne poolt alates loodesse ja alguse saab jahedama õhu juurdevool.

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Lääne-Eestis on kohati äikest. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja lõuna- , saartel edela- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, sisemaal on pärast südaööd tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 7 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Hommik on on muutliku pilvisusega ja mitmel pool vihmahoogudega. Lääne-Eestis püsib äikeseoht, mõnel pool on udu. Puhub edela- ja lääne-, saartel ka loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult läände ja loodesse ning ulatub 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Teisipäeval on sajupilvi Eesti kohal hajusalt, öösel on mitmel pool udu. Öösel on sooja 5 kuni 13, päeval 14 kuni 17 kraadi. Kolmapäeval liiguvad vihmapilved üle maa idast läände. Öösel on sooja 6 kuni 13, päeval 11 kuni 16 kraadi. Neljapäeva öö pakub sajust hetkeks puhkust, päeval saabub ida poolt uus sajuala ja levib läände. Öösel on sooja 5 kuni 13, päeval 11 kuni 16 kraadi. Reede püsib praeguse prognoosi järgi sajune, öö on seetõttu soojem.

Eeloleval ööpäev toob meile lisaks vihmahoogudele äikest.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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