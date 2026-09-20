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Tartu rattamaratoni lastesõidud tõid starti sadu noori

Eesti
Foto: Tarmo Haud
Eesti

Pühapäevased Tartu rattamaratoni lastesõidud tõid stardijoonele rattureid igas vanuses ja tempos, kus ainsaks sihiks oli finiširõõm ja väike maius. Samal ajal startisid sügisvihmas ka täiskasvanud rattasõbrad.

Vihmast hoolimata oli Tartu rattamaratoni viimasel päeval rajale tulnud sadu noori rattureid, sest ometigi pole olemas halba ilma, vaid on halb varustus.

Noor rattur Jakob sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et sõit läks hästi ning tore oli, et keegi ei kukkunud. Artjom oli aga õnnelik, et sai sõita kiiresti ning mägedest üles.

Kesine ilm ja märg pinnas panid noorte sõiduvõtted aga tõsiselt proovile.

"Ma tunnen ennast enam-vähem hästi, kuid tahaks tunda ennast paremini. Mul läks mitu korda muru silma," lausus noor rattur Polina.

"Ma ei ütleks, et muru oleks tegelikult väga libe olnud. Oli küll mõni mudane koht ja need olid üsna libedad. Olen väga rahul ja enda üle uhke," ütles noor rattur Chris, kes tuli maratonile Lätist.

Kuigi finišis ootas kõiki ühtmoodi medal ja maius, lõi rajal välja ehtne võistlusvaim.

"Kiire sõit oli, proovisin enamustest mööda panna ja laiemates kohtades juhust kasutada," sõnas noor rattur Gerhard.

Rahulikku ühisveeremist alustas ka käputäis täiskasvanud rattaentusiaste. Laupäevase maratoni selja taha jätnud harrastajad võtsid pühapäeva puhtalt taastava kulgemisena.

"Tuleb selline vihmaga sõit ja igal juhul on teed märjad, siis ringile minnes jätame just need kruusateed välja – muidu me sõidaks ennast ikkagi väga tõsiselt poriseks. Pigem lõõgastume seekord asfaltteede peal," sõnas ühisveeremise läbiviija Indrek Kelk.

Osa said võtta kõik, kes on valmis läbima 35-kilomeetrise ringi.

Rattaspordi harrastaja Juhani tõi rajale laupäevane sõit.

"Ikka sõitmine. Et jalad pehmeks sõita eilsest kõvast võistlusest," sõnas Juhan.

"Ei vihm mind ei sega. Täna me ei võistle. Täna me sõidame rahulikult. Osalesin ka eelmisel aastal ja päris tore oli," ütles rattaspordi harrastaja Silver.

"Mul on õhtul veel üks sõit, et ma teen end selleks soojaks. Mul neid kilomeetreid on ikka tulnud see aasta - üle 5000," lausus rattasportlane Margus.

Nii tõmmati joon alla 29. Tartu rattamaratonile.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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