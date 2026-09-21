Ukraina partisanid lõid Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu

Ukrainat toetava partisaniliikumise Ateš võitlejad lõid eduka sabotaažiakti tulemusel Venemaal Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu, mis on kogu Aasovi raudteeliini peamine sisenemis- ja jaotusjaam ning mille kaudu varustab Venemaa oma lõunapoolset väegruppi Ukrainas.

"Pöörangu rivist välja viimine tõkestab sõjaväerongide liikumise elutähtsal tuiksoonel, mis ühendab Rostovi oblastit Mariupoli, Krimmi ja lõunarindega. See häirib laskemoona, varustuse ja kütuse transpordigraafikut Vuhledari, Orihhivi ja Hersoni suunal võitlevatele üksustele, põhjustades varustamises suuri viivitusi," seisis sotsiaalmeediasse postitatud avalduses.

⚡️Partisans damaged the occupiers' railway infrastructure in Taganrog, — "ATESh".

As a result, the movement of echelons on an important artery connecting the Rostov region with Mariupol, Crimea, and the southern front is blocked.

The delays disrupt the schedule of redeploying… pic.twitter.com/8kSfFCg1EQ — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 20, 2026

Ukrainlasi, krimmitatarlasi ja vastupanuvõitlejatest venelasi ühendav Ateš märkis, et sügaval tagalas asuva taristu sihipärane kahjustamine on endiselt tõhus viis vaenlase varustusteede häirimiseks.

"Eriti arvestades tihedat liiklust sellel raudteeliinil, tekitab isegi ajutine liikluse peatamine viivituste ahela kogu lõunarindel," lisati teadaandes.

"Putin ei kavatse vaatamata tohututele kaotustele sõda lõpetada ja valmistub ulatuslikuks mobilisatsiooniks. Venemaa sõjavägi ja Putini režiim tuleb ühise hüvangu nimel peatada," võttis partisaniliikumine kokku

Ukraina uudisteagentuuri Ukrinform andmetel katkestasid Ateši võitlejad ühtlasi elektrivarustuse Venemaal Voronežis asuvas tehases, kus toodetakse komponente rakettidele Iskander-K ja H-101.

Taganrogi linnale suunatud ulatusliku Ukraina õhurünnaku tagajärjel said hiljuti kahjustada Venemaa jaemüügihiiu Ozoni ladu ja mitmete põllumajandusettevõtete laod.

Zelenski kiitis heaks uued kaugmaaoperatsioonid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis vastuseks Venemaa rünnakutele heaks uued kaugmaaoperatsioonid, teatas pühapäeval ajaleht The Kyiv Independent.

Zelenski tegi avalduse pärast seda, kui oli saanud ettekanded kaitseminister Jevhen Hmaralt ja ülemjuhatajalt Mõhhailo Drapatõilt.

Presidendi sõnul keskenduti kohtumisel Ukraina meditsiinivägede uuendamisele edukate lahingupraktikate põhjal, sõjaväe lähenemise muutmisele välisvõitlejate värbamisel ning tulevastele süvalöökide kampaaniatele Venemaa vastu.

"Kiitsin heaks ka uued kaugmaaoperatsioonid vastuseks Venemaa rünnakutele. Valmistume oma kaugmaavõimekuse laiendamiseks," sõnas Zelenski.

President ei täpsustanud, mida uued operatsioonid endaga kaasa toovad.

Zelenski on korduvalt nimetanud Ukraina lööke sügavale Venemaa tagalasse kaugmaasanktsioonideksvastusena Venemaa rünnakutele Ukraina pihta.

Presidendi sõnul jätkab Ukraina oma süvalöökide kampaaniate laiendamist Venemaa naftarajatiste, sõjalise taristu, logistikakeskuste ja relvatootmiskohtade vastu.

Juulis ütles Zelenski, et Kiiev on uuendanud oma prioriteetsete sihtmärkide nimekirja ja on võimeline andma lööke enam kui 3000 kilomeetri kaugusele Venemaal. Samal ajal on Venemaa kogu 2026. aasta kevade ja suve jooksul rünnanud Ukraina linnu reaktiivmootoriga droonide ja ballistiliste rakettidega. Venemaa valmistub nii järjekordseks talveks, mil antakse laastavaid lööke energiataristule.

Zelenski ütles pärast sõjalise juhtkonnaga kohtumist, et mitmed Ukraina süsteemid, mis on loodud reaktiivmootoriga droonide vastu võitlemiseks, on end tegelikes lahingutes juba tõestanud. Riigipea märkis, et Ukraina teeb nüüd tööd nende süstemaatilise kasutuselevõtu ja masstootmise nimel.

Zelenski väitis ka, et Ukraina uus püüdur tabas 19. septembril lahinguolukorras edukalt kahte Venemaa ründedrooni, mille hulgas reaktiivmootoriga drooni Geran-5. President oli 15. septembril kinnitanud, et Ukraina on enda arendatud püüdurit reaktiivmootoriga Shahed-droonide vastu edukalt testinud.