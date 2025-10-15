X!

Lasnamäe ujula arhitektuurivõistluse võitis VNDL Arhitektuur OÜ

Lasnamäe ujula arhitektuurivõistluse võitis VNDL Arhitektuur OÜ.
Lasnamäe ujula arhitektuurivõistluse võitis VNDL Arhitektuur OÜ.
Tallinna linna korraldatud Varraku ujula hoone ja seda ümbritseva ala arhitektuurivõistluse võitis VNDL Arhitektuur OÜ kavandiga "Hõlje", mille autorid on Susannah Kaul, Cristin Marii Titma, Timo Titma ja Veiko Vahtrik.

"Kauaoodatud Varraku ujula toob Lasnamäele uue tõmbekeskuse, tugevdab Tallinna sporditaristut ning suurendab pealinna võimekust rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamisel. Ujula peab looma tipptasemel treeningutingimused, soodustama laste ja noorte liikumisaktiivsust ning panustama Lasnamäe avalikku ruumi – kavandi autorid on neid põhimõtteid oma töös selgelt arvesse võtnud," ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski. 

Linnavara abilinnapea Margot Roose sõnul on Lasnamäe ujula arhitektuurivõistluse tulemus ehe näide sellest, kuidas hästi kavandatud avalik hoone saab teenida mitut eesmärki korraga.

"Kavandatav ujulakompleks võimaldab pakkuda kõrgetasemelisi treeninguvõimalusi, toetada inimeste liikumisharjumusi ja teenida kohaliku kogukonna vajadusi. Hoone on kavandatud nii, et see loob sidusust ümbritseva linnaruumiga ühendades Tondiraba pargi, jäähalli ja elamupiirkonnad ühtseks toimivaks keskkonnaks. Linna arendamisel on meie eesmärk luua hooneid, mis on kestlikud, multifunktsionaalsed ja inimeste teenistuses," sõnas Roose. 

Arhitektuurivõistlusel otsiti Lasnamäe ujulale terviklikku ruumilist lahendust, mis seoks ujulahoone ja selle ümbritseva ala ühtseks ja toimivaks keskkonnaks. 

Žürii tööd juhtinud Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko selgitas, et võidutöö kavand paistis silma omapärase ja loova arhitektuurse lahendusega, mis mõjub uuenduslikult, loob ujulale tugeva identiteedi ning selle juures sobitub ideaalselt Tondiraba pargi ja Jäähalli vahele.

"Loodava ujulahoone ruumiplaan on väga hästi lahendatud, praktiline ja toetab sujuvat kasutusmugavust. Olümpiamõõtmetes basseini ning teiste hoones toimetavate tugiteenuste vahel on logistiline side. Samuti on väliala lahendus lihtne ja puhas, sidudes hoone korrektselt Jäähalli ümbrusega," lausus Jurtšenko.

Teise koha pälvis ideekavand "Voog", mille esitas ALA Architects Ltd (autorid Antti Nousjoki, Juho Grönholm, Samuli Woolston, David Gallo, Epp Jerlei, Uku Miller, Meeri Tolonen). Kolmanda koha sai Arhitektuuriagentuur OÜ kavand "Veehall" (autorid Toomas Tammis, Tarmo Teedumäe ja Hele Möllits). 

Ergutuspreemiad anti KOKO arhitektid OÜ kavandile "Calcis" (autorid Lembit-Kaur Stöör, Raivo Kotov, Xenia Sooniste, Lera Mikhailova, Jürgen Einpaul, Samuel Savimägi, Ragnar Jaaniste) ning Arhitekt11 OÜ kavandile "V-Maja" (autorid Illimar Truverk, Sigrit Nasari). 

Arhitektuurivõistluse algatas Tallinna linnavaraamet tänavu juulis. Ideekonkursi preemiafond oli kokku 50 000 eurot. Riigihankele "Varraku ujula arhitektuurivõistlus" esitatud töödest kvalifitseerus 25 pakkumist, millest žürii valis välja viis tugevamat.  

Žürii esimees oli Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko, liikmed Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Hillar Sein, Tallinna peaarhitekti büroo üldplaneeringu vanemarhitekt Ann Kristiin Entson, Eesti Ujumisliidu juhatuse liige Toni Meijel, Eesti Arhitektide Liidu esindajad arhitektid Mari Hunt ja Urmas Muru ning arhitekt-ekspert Jaak Huimerind. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Lasnamäe ujula arhitektuurivõistluse võitis VNDL Arhitektuur OÜ

