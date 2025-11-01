Alar Karis: meie majanduse väljakutsed on sarnased jõukamate riikidega

Me ei ole odava tööjõu maa ja peamegi võrdlema end praegu pigem Saksamaa ja Põhjamaadega kui enesega minevikus. See näitab, et meie majanduse väljakutsed on sarnased jõukamate riikidega, ütles president Alar Karis Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal rahvusraamatukogus peetud kõnes.

Tore on tervitada teid paigas, kus väärtustatakse teadmisi ja mõtlemist. Raamatukogu on sümboolne koht ettevõtluse auhindade jagamiseks, siin on talletatud ideed ja kogemused, millele tuginedes sünnib uus innovatsioon. Ettevõtlus ja teadmised on ühe ja sama loo kaks peatükki, mõlemad räägivad julgusest luua uut ning soovist saada paremaks.

Täna on ettevõtluse pidupäev. Lisaks parimate tunnustamisele tahame tõsta esile ettevõtmist ja ettevõtlikku vaimu laiemalt, sest ettevõtlikkus on see, mis viib elu edasi. Teie riskijulgus ja uuendusmeelsus hoiavad meie ühiskonda elujõulisena, head ettevõtjad. Aga seda teate ju isegi.

Pärast mõningaid keerulisi aastaid on Eesti majandus taas kasvamas. Statistikaameti hinnangul oli kolmandas kvartalis SKP 0,9 protsenti suurem kui aasta varem. See kasv on harjumatult tagasihoidlik, kuid vähemalt on suund positiivne.

Oleme aastate jooksul harjunud kiirema kasvuga, kuid ilmselt on õigus neil, kes ütlevad, et madalal rippuvad õunad oleme juba kätte saanud ja edaspidi tuleb väikesegi majanduskasvu saavutamiseks rohkem pingutada.

Kõlab klišeena, aga me ei ole odava tööjõu maa ja peamegi võrdlema end praegu pigem Saksamaa ja Põhjamaadega kui enesega minevikus. See näitab, et meie majanduse väljakutsed on sarnased jõukamate riikidega, kellel pole luksust, et õppida edukamatelt, kuidas oma majandust kasvatada.

Iga järgmine samm majanduskasvus tuleb senisest raskemini ja nõuab rohkem teadmisi, koostööd ning keerukamat tehnoloogiat.

Eesti edu on alati tulnud nutikusest ja kohanemisvõimest. Nüüd peame leidma uue hoo, et muuta meie majandus tehnoloogiamahukamaks nii uute teadmispõhiste ettevõtete kaudu kui ka olemasolevaid ettevõtteid arendades.

"Riigi roll on luua keskkond, kus uued ideed saavad kasvada, mitte neid asendada ega ette kirjutada."

See tähendab investeeringuid teadmisesse, teadusesse ja inimeste oskustesse. See tähendab, et ettevõtlus ning teadus ja arendustegevus peavad rääkima üksteisega sama keelt. Ja see tähendab ka, et riigi roll on luua keskkond, kus uued ideed saavad kasvada, mitte neid asendada ega ette kirjutada.

Mul on hea meel, et ettevõtlusauhindadele kandideeris hulk innovaatilisi ettevõtteid. Kõik neist ei saa auhinnaga tunnustatud, aga on rõõm näha, et meie äri on ühe teadusmahukam, mis tegeleb keerukamate probleemide lahendamisega.

Ettevõtlikkus ei ole ainult majanduse mootor, vaid ka osa meie rahvuslikust iseloomust. See on oskus näha võimalusi ja leida tee edasi, kui see veel ei ole valmis joonistatud.

Täna, kui me tunnustame aasta ettevõtjaid, tunnustame me ka seda vaimu – julgust, mis paneb liikuma, ja vastutustunnet, mis hoiab ühiskonda koos.

Head ettevõtjad, tänan teid tehtud töö eest. Teie panus aitab Eestil kasvada – mitte ainult majanduslikult, vaid ka vaimselt ja kultuuriliselt.

Soovin teile jõudu, uudishimu ja visadust, et hoida meie majandus targana, paindlikuna ja loovana.

Palju õnne kõigile tunnustatutele ning edu meile kõigile ettevõtlikuma Eesti ehitamisel.