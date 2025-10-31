Madis Müller: intressimäärad on majandusolukorda arvestades õigel tasemel

Otsustasime Euroopa Keskpanga nõukogu neljapäevasel istungil jätta intressimäärad muutmata . Arvestades, et euroala hinnatõusu tempo püsib kahe protsendi lähedal ja majandusolukord on järk-järgult paranenud, on intressimäärade praegune tase sobilik. Intressimäärad ei hoia tagasi majanduse taastumist ega anna hinnatõusule lisahoogu, kirjutab Madis Müller.

Viimase pooleteise kuu jooksul avaldatud majandusuudiste põhjal kehtivad Euroopa Keskpanga septembrikuise prognoosi põhijäreldused endiselt. Hinnatõus on keskpanga eesmärgiks seatud kahe protsendi lähedal (septembris 2,2 protsenti) ja euroala majandus kosub aeglaselt.

Endiselt on geopoliitika ja piiriülese kaubanduse piirangud kaks peamist valdkonda, mille muutused võivad majanduses kaasa tuua kas oodatust kiirema või siis hoopis oodatust aeglasema taastumise.

Kaubanduspiirangutest rääkides on seni tavaliselt eeldatud, et kuna tollimaksud, mille USA on Euroopa kaupadele kehtestanud, halvendavad euroala majanduse käekäiku, siis vähendavad need ka hinnatõususurvet. See loogika võiks kehtida vähemalt seni, kuni Euroopa Liit ei kehtesta ise USA kaupadele kõrgemaid tollimakse, mida siis Euroopa tarbijad kinni peaksid maksma.

Nüüd aga oleme kaubandussõjas jõudnud etappi, kus Hiina otseselt piirab teatud kriitiliste toormete ja kaupade (haruldased muldmetallid, autotööstuses kasutatavad kiibid) eksporti. Taoliste ekspordipiirangute mõju erineb tollimaksude omast, sest see põhjustab tarneahelates otseseid tõrkeid ja tõstab konkreetsete kaupade hindu. Meil kõigil on värske mälestus sarnasest olukorrast koroonapandeemia ajast.

Edaspidi on oluline, kui palju lisainvesteeringuid teevad Euroopa valitsused lähiajal taristusse ja kaitsevõime tugevdamisse. Sellised kulutused annavad majandusele tavaliselt pisut lisahoogu, aga võivad ka hinnatõusu kiirendada. Tuleb silmas pidada sedagi, et riigid rahastavad neid investeeringuid laenuga. Pikemas ettevaates seisnebki üks suurem rahanduslik risk selles, kuidas lahendavad valitsused probleemi, et riigieelarved on sügavas puudujäägis ja valitsuste võlakoormad üha kasvavad.

"Küsitluste kohaselt plaanib järjest rohkem inimesi teha lähikuudel suuremaid oste, mille tarvis on seni kogutud sääste või milleks on vaja võtta laenu."

Millised on siis viimased uudised euroala majanduse tervise kohta? Ikka veel on hapramas seisus tööstusettevõtted. Tarbijate sissetulek aga kasvab üha ja ühtlasi suureneb nende valmisolek seda kulutada. Küsitluste kohaselt plaanib järjest rohkem inimesi teha lähikuudel suuremaid oste, mille tarvis on seni kogutud sääste või milleks on vaja võtta laenu.

Märke on ka eluasemeturu elavnemisest, kuid ettevõtete investeeringute maht on endiselt pigem tagasihoidlik. See kõik selgitab seda, miks neljapäeval avaldatud andmed euroala kolmanda kvartali majanduskasvu kohta olid isegi üle ootuste head (1,3 protsenti kasvu võrreldes eelmise aastaga).

Nii nagu Eestis, on ka euroalal olnud viimase paari aasta jooksul toidukaupade hinnatõus kiirem kui teiste kaupade ja teenuste keskmine hinnatõus. Suuresti on selle taga mitme toidutoorme kallimad hinnad maailmaturul, aga Euroopa Keskpanga hinnangul on oma panuse andnud ka kiire palgatõus põllumajanduses, toiduainetööstuses ja kaubanduses.

Viimastel kuudel on ligi pool toiduainete hinnatõusust olnud põhjustatud kohvi ja lihatoodete kallinemisest. Põllumajandustoodete hinnad, mis olenevad ilmastikuoludest ja saagikusest, võivad aga mõistagi uuesti odavneda. Nii on näiteks apelsinimahl odavnenud toormeturgudel aastaga üle 60 protsenti ja suhkur ligi kolmandiku võrra, samal ajal kui kohvioad on üle 50 protsendi kallinenud.

Peale majandusolukorra põhjal intressiotsuste tegemise hindasime Euroopa Keskpanga nõukogu istungil ka digieuro projekti hetkeseisu. Otsustasime edasi liikuda projekti järgmisesse etappi ning sõlmida kokkulepped digieuro kasutuselevõtuks tarvilike tehniliste lahenduste hankimiseks. Euroopa Keskpanga siht on tuua digieuro ringlusse 2029. aastal, kuid selleks on vaja muuta Euroopa seadusandlust. Arutelud selle üle algavad Euroopa Parlamendis kõige lähemas tulevikus.

Kommentaar ilmus algselt Eesti Panga blogis.