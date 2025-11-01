Galerii: Aasta ettevõte 2025 on kõrgtehnoloogiaettevõte Tech Group

Laupäeva tunnustati "Eesti parimad ettevõtted 2025" auhinnagalal kõige silmapaistvamaid ettevõtteid. Aasta ettevõtte tiitliga pärjati inseneri- ja tootmisettevõte Tech Group, kes arendab ja toodab keerulisi ja kalleid tootmisliine, mida müüakse otse Euroopa auto-, kiibi- ja fotoonikatööstustele.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse esimehe Ursel Velve sõnul esindab Tech Group tarka tootmist, mida iseloomustab digitaliseeritus ja automatiseeritus ning väga kõrge inseneritöö tase.

"Tech Groupi edu näitab, et Eesti suudab pakkuda maailmale järjest enam mitte ainult allhanketööd, vaid oma insenerimõtet ja originaalseid lahendusi. Sellised ettevõtted on meie majanduse tulevik ja inspiratsioon järgmise põlvkonna inseneridele," sõnas Velve.

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter rõhutas, et aasta ettevõte on äärmiselt innovaatiline ja suure kasvupotentsiaaliga tööstus.

Tallinna külje all tegutsev enam kui 100 töötajaga Tech Group mõtleb välja ja toodab tootmisettevõtetele originaalseadmeid ja robotlahendusi, mis omakorda suudavad toota keerukaid komponente, alates kiipidest kuni meditsiiniseadmeteni. Insenerid ja tootmismeeskond pakuvad koostöös terviklahendusi, alates prototüüpimisest ja tööstusdisainist kuni seeriatootmiseni. Peaaegu kogu toodang läheb ekspordiks, kõige enam müüakse Saksamaale, samuti Soome ja Šveitsi.

Žürii tõi ka välja, et ettevõte panustab laiemalt Eesti ühiskonda, populariseerides noorte seas inseneeria erialasid ja tutvustades neile tööstuse atraktiivsust.

Aasta ettevõte valiti Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind" ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabel" parimate seast. Aasta ettevõtte tiitlile kandideerisid:

aasta eksportöör Tech Group

aasta tööstuse digitaliseerija Tiksoja Puidugrupp

aasta innovaator Pactum AI

aasta kestlik ettevõte Akzo Nobel Baltics

aasta turismiedendaja Elamus Spa

aasta pereettevõte Pro Optika

aasta välisinvestor Foxway

konkurentsivõimelisim tööstusettevõte LTH-Baas

konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte Tavid

konkurentsivõimelisim teenindusettevõte Kapitel

Aasta nooreks ettevõtjaks valiti K-Printi omanik Rait Rebane, kelle ettevõte on üks Eesti juhtivaid ekspordile orienteeritud trükitööstusi.

Eesti konkurentsivõimelisimad ettevõtted 2025 tegevusvaldkonniti on järgmised:

konkurentsivõimelisim ehitusettevõte Nobe

konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte Scanola Baltic

konkurentsivõimelisim külalislahkuse valdkonna ettevõte Pizzakiosk

konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte Telia Eesti

konkurentsivõimelisim inseneeria-, arhitektuuri- ja

projekteerimisettevõte Raab

konkurentsivõimelisim kinnisvaraettevõte Kapitel

konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte LHV Pank

konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte Jetflite

konkurentsivõimelisim põllumajandus-, metsandus- ja kalandusettevõte Tornator Eesti

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnustas ettevõtluse edendamise auhinnaga Pärnumaa arenduskeskuse loodud innovatsioonikeskust KOBAR, mille eesmärk on siduda ettevõtlust, teadust ja kodanikuühiskonna algatusi, samuti MTÜ Tuleviku Tehnoloogiahariduse programmeerimiskooli kood/Jõhvi.

Eesti parimate ettevõtete tunnustamisüritust korraldavad Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit. Auhinnagalat ja "Ettevõtluse auhinna" konkurssi kaasrahastab Euroopa Liit.