SKP kiirhinnang: majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,9 protsenti

Majandus
SKP kiirhinnangu graafik
SKP kiirhinnangu graafik Autor/allikas: Statistikaamet
Majandus

Statistikaameti esialgsel hinnangul Eesti majandus 2025. aasta kolmandas kvartalis veidi kasvas. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga suurenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) 0,9 protsenti.

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp tõdes, et esmased märgid näitavad majanduse mõningast paranemist nii võrdluses aastataguse ajaga kui ka eelmise kvartaliga.

"Selle aasta teise kvartaliga võrreldes suurenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP 0,2 protsenti," lisas Müürsepp.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul oli väikese kasvu jätkumist oodata. Ta tõi välja, et kolmandas kvartalis on jätkunud töötleva tööstuse väike kasv ning Eesti päritolu kaupade ekspordi numbrid on püsinud stabiilsed.

"Jaekaubanduses, kuhu ei ole arvutatud autode müüki, mis on peamiselt import, on jätkunud väike kasv, mis on andnud panuse sisemaise nõudluse kasvu. Ka turiste oli sel suvel veidi rohkem kui eelmisel. Kinnisvara sektor on näidanud aktiivsuse kasvu ja kodulaenude võtmine elavnes suvel märgatavalt, näidates, et inimesed on valmis tegema taaskord kaugemalevaatavaid otsuseid. Rahaturgude intressid on tulnud alla ning kuna euroala inflatsioon on veelgi alanemas, on intressimäärad püsimas enamvähem stabiilsed," loetles Uusküla.

Uusküla hinnangul on väljavaade neljandaks kvartaliks veidi optimistlikum.

"Kuna maksutõusudest tingitud hinnatõus on suures osas möödunud, siis inflatsioon peaks jääma ettevaatavalt madalamaks kui palgatõus. See soodustab eratarbimise kasvu," kommenteeris ökonomist.

"Käesoleva aasta ühe protsendi suuruse kasvuootuse kõrval võiks majandus kasvada järgmisel aastal kaks protsenti. Kuigi languse lõpp ja kasvu taastumine on märgiline, oleme oma potentsiaalsest tasemest kaugel maas," lisas Uusküla.

Ametlikud andmed SKP kolmanda kvartali kohta avaldatakse 1. detsembril, kuid juba praegu teadaoleva info põhjal saab statistikaamet hinnata majanduse üldist kulgu. Selleks kasutatakse näiteks kaubanduse näitajaid, transpordi ja töötleva tööstuse statistikat, maksudeklaratsioone, energiatootmise näitajaid ning hinnaandmeid, mille alusel luuakse Eesti majandusest mitmeid mudeleid.

Kiirhinnang eeldab aga majanduse trendide ja struktuuri püsimist. Samuti ei pruugi esmased mudelitesse läinud andmed kajastada üksikuid suuri tehinguid, mis võivad Eesti majanduse väiksuse tõttu omada üldistele näitajatele olulist mõju, nendib statistikaamet.

Kuna SKP kiirhinnang koostatakse statistiliste mudelitega, ei ole see metoodiliselt võrreldav ametliku SKP-ga, mille arvutamisel arvestatakse kõiki majandustehinguid.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

29.10

