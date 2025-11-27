X!

Tööandjate keskliit ja teised liidud vaidlevad ministeeriumiga jäätmereformi üle

Eesti
Pakendikonteinerid.
Pakendikonteinerid. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti tööandjate keskliit, ringmajandusettevõtete liit ja toiduliit vaidlevad kliimaministeeriumiga, kas jäätmereform toob kaasa hinnatõusu jäätmekäitluses ja toiduainetele. Ministeerium kinnitab, et igakuisele arvele lisanduv 50 senti katab kõik kulud. Liidud hoiatavad aga viieprotsendilise toiduainete hinna tõusu eest.

Jäätmereform toob tiheasustusega piirkondadesse mitu uut pakendikonteinerit: igale eramule üks plastile ja metallile mõeldud mahuti ning teine paberpakendite ja vanapaberi jaoks. Sarnane lahendus on plaanis ka kortermajade ümbruses.

Tööandjate keskliidu, ringmajandusettevõtete liidu ja toiduliidu hinnangul kasvab suurenenud mahu tõttu prügikäitlejate kulu praeguselt 15 miljonilt 45 miljoni euroni. Lisakulu kandub liitude hinnangul pakendite kaudu toiduhindadesse ja jõuab lõpuks ka tarbija rahakotti.

"On arvestatud, et inimese kohta on kulu kuskil üks euro. Kui see tõuseb kolm korda ja see tõuseb kolm korda, sest ei ole ju loogiline, et ühest kohast jäätmete kokku kogumine maksab sama palju kümnest, kahekümnest, sajast või tuhandest kohast. Edaspidi on see kolm eurot. Meie arvestuste järgi, olenevalt nüüd kuludest, mis tekivad konkreetsel ajahetkel, võib toiduainete hinnatõus olla isegi viis protsenti," sõnas toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Jäätmereformi eestvedav kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo lükkab jutu hinnatõusust ümber. Tema sõnul lisandub tarbijate prügiarvele 50 sendi suurune rida ja see katab kõik kasvanud kulud.

"Selle juures võivad need veokulud mingil määral tõusta küll, aga see on juba arvestatud selle viiekümne sendi sisse, mida inimene maksab, kui konteinereid tühjendatakse," lausus kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo.

Potiseppa see ei rahulda.

"Kaugeltki ei kata 50 senti pakendikonteineri või kogumismahuti tühjendamine neid kulusid, mis selline liigiti kohtkogumise süsteem endaga kaasa toob," ütles Potisepp.

Liidud prognoosivad, et kogumiskohtade arv kasvab vähemalt seitse korda. Jaanisoo nii suurt kasvu võimalikuks ei pea, kuna paljudes omavalitsustes ja uusarendustes on vajalikud mahutid juba olemas.

"Seda on tõesti väga raske prognoosida, aga võrreldes nende hinnangutega, mida turult on öeldud - 400-500 tuhat konteinerit - on see vähemalt kümme korda väiksem," sõnas Jaanisoo.

Jäätmereformi tulemusel kasvab ka omavalitsuste roll, kes saavad võimaluse korraldada ise logistikat ja arveldamist. Ehk sisuliselt saab omavalitsus olla ise korraga tellija, teostaja ja kontrollija. Tööandjaid esindava Kai Realo sõnul tähendab seegi mitmes piirkonnas suuremat prügiarvet.

"Kui omavalitsus saab ise kehtestada ilma hanketa selle hinna, millega ta võtab oma keskuses neid jäätmeid vastu, siis tegelikult see ongi n-ö kontrolli alt väljas ehk inimesed hakkavadki maksma võib-olla täiesti utoopilisi tasusid," lausus tööandjate keskliidu volikogu aseesimees ja Ragn-Sellsi juht Kai Realo.

Jäätmereformi teine lugemine on parlamendis tuleval kolmapäeval. Jõustada plaanitakse see 1. jaanuarist 2026.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:13

Ekspertide hinnangul pole vesinikul eratranspordis lähiajal läbilööki oodata

21:11

Tööandjate keskliit ja teised liidud vaidlevad ministeeriumiga jäätmereformi üle

20:59

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

20:57

Politico: USA nõuab Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist Uuendatud

20:29

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

20:21

Tänak lõpetas Saudi Araabias esimese täispika päeva neljandana Uuendatud

20:21

Saksa keemiahiid kärbib 1500 töökohta

20:01

Kabareeõhtute korraldaja Kaisa Ling: kabaree on elamas läbi uut tõusu

19:43

Läti kärbib eelarvekulusid järgmistel aastatel 844 miljoni euro võrra

19:07

Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:46

Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga Uuendatud

20:21

Tänak lõpetas Saudi Araabias esimese täispika päeva neljandana Uuendatud

04:50

Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

26.11

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

20:57

Politico: USA nõuab Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist Uuendatud

13:26

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

26.11

Väidetav armukelm on oma lõksu meelitanud vähemalt kümme naist

16:03

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

09:15

Maksuamet soovitab maksuvaba tulu suurendamiseks pöörduda tööandja poole

10:36

Kaheksa Tallinna volikogu uut liiget peatasid oma volitused

ilmateade

loe: sport

20:59

Aleksandr Selevko võitis lühikava tubli varuga

20:29

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

20:21

Tänak lõpetas Saudi Araabias esimese täispika päeva neljandana Uuendatud

18:58

Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

loe: kultuur

20:01

Kabareeõhtute korraldaja Kaisa Ling: kabaree on elamas läbi uut tõusu

18:59

Kinno jõuab Oscari võitnud Ukraina dokumentalisti film sõjarinde keskelt

18:13

Kaljo Kiisk 100 eriprogrammi kuraator: Kiisal oli oskus valida endale häid ja andekaid kaasteelisi

16:07

Anne Erm: iga kontsert on Jõulujazzi kavasse põhjusega võetud

loe: eeter

14:24

Küülikute varjupaiga asutaja: lastega perre ma küülikut võtta ei soovita

13:54

Galerii ja video: R2 minilaivil esines ansambel Meelik

13:35

Mihkel Zilmer: soola ei pea kartma, vaid tarbima koos kaaliumirikka toiduga

12:34

Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (27.11.2025 18:00:00)

17:15

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu koolide sulgemise otsuse

16:40

USA satelliidifirma laiendab Kilingi-Nõmme maajaama

16:00

Madridis protestisid tuhanded meeleavaldajad naistevastase vägivalla vastu

15:20

Raadiouudised (27.11.2025 15:00:00)

12:50

Eesti koolilapsed puuduvad kiusamise, nutisõltuvuse ja ärevuse tõttu

12:45

Reedel sajab vihma ja lörtsi

12:45

Keskmine palk oli kolmandas kvartalis 2075 eurot

12:20

Raadiouudised (27.11.2025 12:00:00)

10:00

Hiiumaa võimuliit tahab elamuehitusega edasi liikuda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo